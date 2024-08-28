Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı Sabahattin Ertuğrul oldu

28 Ağustos 2024 09:00 - Güncelleme : 28 Ağustos 2024 09:07

Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi dekanı olan Sabahattin Ertuğrul gündemde yer alırken hangi okullarda eğitim aldığı ve alanları da merak konusu oldu.

DİCLE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ DEKANI KİM OLDU?

Üniversitenin Tıp Fakültesi'nin dekanı Sabahattin Ertuğrul olurken başkan yardımcısı olduğu Doğu Pediatri Derneği, sosyal medya hesabından tebrik paylaşımında bulundu.

SABAHATTİN ERTUĞRUL KİMDİR?

1968 yılında Batman'da doğan isim lise eğitimine kadar Batman'da yer alırken 1993 senesinde Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesinden mezun oldu.

2004 yılında Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalında Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları ihtisasını tamamlarken 2011'de Selçuk Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Neonatoloji yan dal yaptı.

Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Neonatoloji Bilim Dalında görev alan isim 2014 senesinde Neonatoloji Bilim Dalı Başkanlığı yaptı.

2016-2018 aralığında Türkiye Milli Pediatri Derneği Diyarbakır Şubesinde yönetim kurulu üyeliği, 2018-2021 yılları arasında Türkiye Milli Pediatri Derneği Diyarbakır Şube başkanlığını yapan Ertuğrul, Doğu Pediatri Derneğinin 2020 kurucu üyesi olurken başkan yardımcılığını yapıyor.

Tıp Fakültesi Dekan Yardımcılığı görevine 2022 yılında gelmişti.