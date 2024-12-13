Didem Taslan kimdir? 1994 Miss Turkey'de 2. olmuştu

13 Aralık 2024 09:45 - Güncelleme : 13 Aralık 2024 09:54

Son zamanlarda adından söz ettiren Didem Taslan'ın eskiden rol aldığı diziler araştırılıyor. Çeşitli projelerde yer alan isim sosyal medyada paylaştığı fotoğraflar ile beğeni toplamaya devam ediyor.

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1974 yılında Mersin​'de dünyaya gelen Didem Taslan katıldığı davette boy göstermesinin ardından gündeme geldi. Bir zamanlar Kurtlar Vadisi'nde Memati Baş'ın sevgilisi Gamze olarak ekranlarda yer alan Didem Taslan'ın oynadığı dizi ve filmler...

DİDEM TASLAN KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?

1 Nisan 1974 tarihinde Mersin'de doğan Türk manken ve oyuncu olan Taslan, Miss Blendax 1992 İzmir Venüs Güzeli seçilerek tanındı.

1994 Miss Turkey'de 2. olmasının ardından Calender Girl Yarışması içinde Miss April olarak seçildi.

Taslan, çeşitli dizi ve filmlerde de yer aldı. Kurtlar Vadisi Pusu dizisinde Memati Baş'ın sevgilisi Gamze olarak ekranlarda yer almıştı.

2012 senesinde Umutsuz Ev Kadınları dizisine 137. bölümde dahil oldu. 2013 senesinde Bebek İşi dizisinde rol almıştı.

DİDEM TASLAN DİZİLERİ VE FİLMLERİ

1993 - Bizim Mahalle

1997 - Böyle mi Olacaktı

1998 - Marziye

1998 - Mavi Düşler

1999 - Yıkılmadım2000 - Üç Kadın 2 (Film)

2001 - Cinlerle Periler

2001 - Yeni Hayat

2002 - Kınalı Kar

2004 - Melekler Adası

2008 - Para=Dolar (Film)

2008-2009 - Kurtlar Vadisi Pusu

2013 - Umutsuz Ev Kadınları

2013 - Bebek İşi

2018 - Yasak Elma