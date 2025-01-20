Diego Carlos ne zaman İstanbul'a gelecek? 2+1 yıllık sözleşme imzalayacak

20 Ocak 2025 15:55 - Güncelleme : 20 Ocak 2025 15:56

Fenerbahçe, ara transfer döneminin ilk bombasını patlattı ve Aston Villa ile Diego Carlos için anlaşma sağladı. Brezilyalı stoper, İstanbul'a gelerek 2+1 yıllık sözleşme imzalayacak. Fenerbahçe, Carlos için 10 milyon Euro'nun üzerinde bir bonservis bedeli ödeyecek ve oyuncuya 3.8-4 milyon Euro bandında ücret verecek. Carlos, 2.5 sezonda Aston Villa'da 58 maçta forma giymişti.

Fenerbahçe​, savunma hattını güçlendirmek için Diego Carlos'u transfer​ ediyor.

DİEGO CARLOS FENERBAHÇE İLE KAÇ YILLIK SÖZLEŞME İMZALAYACAK?

Diego Carlos, Fenerbahçe ile 2+1 yıllık sözleşme imzalayacak. Bu anlaşma ile, Carlos Fenerbahçe'de en az iki yıl kalacak, sözleşme opsiyonla bir yıl daha uzatılabilecek.

Brezilyalı savunma oyuncusu, kariyerinde Sevilla, Nantes, Estoril ve Madureira gibi takımlarda da forma giymişti. Fenerbahçe, bu tecrübeli oyuncunun getireceği katkı ile savunma hattında önemli bir güç kazanmayı hedefliyor.

DİEGO CARLOS'UN BONSERVİS BEDELİ NE KADAR?

Diego Carlos'un bonservis bedeli 10 milyon Euro'nun üzerinde olacak. Bu ödeme, Fenerbahçe tarafından 4 senelik taksitlerle yapılacak. Aston Villa, 10 milyon Euro ve performans bonusları içeren teklifi kabul etti.

DİEGO CARLOS SAAT KAÇTA İSTANBUL'A GELECEK?

Diego Carlos'un İstanbul'a geliş saati net olarak belirtilmemiş, ancak bu akşam İstanbul'da olacağı açıklandı. Carlos'un İstanbul’a gece geç saatlerde inmesi bekleniyor.

Brezilyalı futbolcu, bu akşam İstanbul'a gelerek Fenerbahçe ile resmi sözleşme imzalayacak.

DİEGO CARLOS FENERBAHÇE'YE NE ZAMAN GELECEK?

Diego Carlos, bu akşam İstanbul'a gelecek ve sözleşme imzalayacak.

DİEGO CARLOS'UN FENERBAHÇE İLE SÖZLEŞMESİ NE KADAR SÜRECEK?

Diego Carlos, Fenerbahçe ile 2+1 yıllık bir sözleşme imzalayacak.

DİEGO CARLOS BONSERVİS NE KADAR?

Bonservis bedeli 10 milyon Euro'nun üzerinde ve performans bonusları içeriyor.