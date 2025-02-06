Diego Carlos sakatlık durumu, kaç maç yok? Fenerbahçe'nin yeni transferi Erzurumspor maçında sakatlandı

06 Şubat 2025 11:20 - Güncelleme : 06 Şubat 2025 11:49

Fenerbahçe'nin yeni transferi Diego Carlos 5 Şubat 2025 Çarşamba günü oynanan Erzurumspor karşılaşmasında sakatlanarak oyundan çıktı. Diego Carlos'un sakatlık durumu ve kaç maç olmayacağı taraftarlar tarafından merak ediliyor. Yıldız futbolcunun yanı sıra Djiku ve Yusuf Akçiçek'in sakatlık durumu da gündem oldu.

Ziraat Türkiye Kupası (ZTK) 2. hafta maçları kapsamında Fenerbahçe ile Erzurumspor FK karşı karşıya geldi.

Karşılaşmanın 54. dakikasında Alexander Djiku sakatlanarak yerini Diego Carlos'a bıraktı. Diego Carlos ise oyuna girdikten 6 dakika sonra sakatlandı ve oyuna devam edemedi.

Diego Carlos'un yerine ise Yusuf Akçiçek oyuna girdi. Ancak Yusuf Akçiçek'de 74. dakikada sakatlandı ve yerini Filip Kostic'e bıraktı. Üst üste yaşanan sakatlıkların ardından taraftarlar Diego Carlos'un ne zaman döneceğini ve sakatlık durumunu araştırmaya başladı.

DİEGO CARLOS SAKATLIK DURUMU, KAÇ MAÇ YOK?

Diego Carlos'un karşılaşmada dizide yaşadığı bir problem olduğu görüldü. Sarı-lacivertli kulüp tarafından Diego Carlos'un henüz sakatlık durumu hakkında resmi bir açıklama gelmedi. Konuyla ilgili bir açıklama yapıldığında haberimizi güncelleyeceğiz.

DJİKU SAKATLIK DURUMU, KAÇ MAÇ YOK?

Djiku'nun ise kas yaralanması yaşadığı tahmin ediliyor. Diego Carlos'ta olduğu gibi Djiku hakkında da sarı-lacivertli kulüp henüz açıklama yapmadı.

İki futbolcunun da sağlık kontrollerinin ardından sakatlık durumu hakkında duyuru yapılacağı tahmin ediliyor.

YUSUF AKÇİÇEK SAKATLIK DURUMU, KAÇ MAÇ YOK?

Yusuf Akçiçek'in de sakatlık durumu hakkında henüz bir açıklama yapılmazken 7 ila 10 gün sahalardan uzak kalacağı iddia edildi.

Yağız Sabuncuoğlu'nun yaptığı sosyal medya paylaşımına göre sarı-lacivertlilerin 19 yaşındaki genç futbolcusu Yusuf Akçiçek'in 20 Şubat 2025 Perşembe günü oynanacak olan Anderlecht-Fenerbahçe maçında kadroya dönmesi bekleniyor.