Dikey Geçiş Sınavı (2024-DGS) 30 Haziran tarihinde yapılacak

17 Haziran 2024 17:02 - Güncelleme : 17 Haziran 2024 14:54

ÖSYM tarafından belirlenen takvime göre, 2024 Dikey Geçiş Sınavı (DGS) 30 Haziran'da yapılacak.

Adaylar, iki yıllık önlisans eğitimlerini dört yıllık lisans eğitimine tamamlamak için bu sınava katılacak.

DGS SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?

Sınav, saat 10.15'te başlayacak ve 135 dakika sürecek.

Testte, 50 sayısal ve 50 sözel olmak üzere toplam 100 soru yer alacak.

SONUÇLAR NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

2024 DGS sonuçları, 14 Ağustos'ta açıklanacak.

Adaylar, sınav sonuçlarını ÖSYM'nin resmi internet sitesi üzerinden öğrenebilecekler.