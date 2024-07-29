Dikey Geçiş Sınavı ile Hukuk bölümüne geçiş kalktı

29 Temmuz 2024 13:56 - Güncelleme : 29 Temmuz 2024 13:56

Dikey Geçiş Sınavı Kapsamında eski Adalet mezunları Hukuk bölümüne geçiş yapabilirken yeni adıyla Mahkeme Büro Hizmetleri bölümünde okuyacaklar için hukuka geçiş kaldırılmış oldu.

DGS SINAVINDA HUKUK BÖLÜMÜNE GEÇİŞ KALKTI MI?

Adalet Bakanlığı’nın ihtiyaç planlamaları ve personel ihtiyacı sebep gösterilerek kapatılan ön lisans adalet bölümünün yerine Mahkeme Büro Hizmetleri bölümünün açılmasıyla Dikey Geçiş Sınavıyla (DGS) hukuk bölümüne geçiş kaldırıldı.

MAHKEME BÜRO HİZMETLERİ BÖLÜMÜ NEDİR?

Adalet programının yerine açılan Mahkeme Büro Hizmetleri bölümü; ceza infaz kurumları ve avukatlık bürolarında avukat yardımcısı olarak istihdam edilmek üzere öğrenciler yetiştirmekte.

MAHKEME BÜRO HİZMETLERİ KAÇ YILLIK?

Ön lisans düzeyde olan Mahkeme Büro Hizmetleri 2 yıllık bir bölümdür.