Dilan Polat'ın oda arkadaşı Rabia Çataklı annesi ve anneannesini öldürmüştü

29 May 2024 12:16 - Güncelleme : 29 May 2024 12:29

Sosyal medya fenomeni Dilan Polat geçtiğimiz günlerde Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesine sevk edilmişti.

Polat'ın geceleri Rabia Çataklı ile aynı serviste kaldığı için korkudan uyuyamadığı ortaya çıktı.

Vatandaşlar tarafından Rabia Çataklı'nın neden hastanede olduğu ve Polat'ın neden korktuğu merak ediliyor.

Zonguldak'ın Devrek ilçesi Çaydeğirmeni beldesinde yaşayan Rabia Çataklı, 2023 Ağustos ayında annesi Şeyda Çataklı (56) ve anneannesi Medine Küçükkaya'yı (77) bıçakla öldürdükten sonra cesetlerini 116 parçalara ayırmıştı.

Parçaların bazılarını camdan dışarı atan çataklının evinden gelen sesleri duyan komşular tedirgin olup jandarmaya haber vermişti.

Eve gelen ekiplere de saldıran Rabia Çataklı tutuklanarak gözaltına alınmıştı.

Çıkarıldığı mahkemece tutuklanan Çataklı tedavi altına alınmıştı.