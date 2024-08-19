Dilan Polat, tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı

DİLAN POLAT TAHLİYE OLDU MU, SERBEST Mİ SON DAKİKA?

Son günlerde gündemde yer alan Engin - Dilan Polat mahkemesinde karar çıktı. Sosyal medyada adından söz ettiren Dilan Polat, kara para aklama suçundan tutuklanmıştı. Dava sürerken serbest bırakılıp bırakılmadığı da merak konusu olmuştu.

Emrullah Erdinç'in haberine göre; Dilan Polat tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılmasına karar verildi. Son aylık tutukluluk değerlendirmesine itiraz eden avukat Sevinç Horoz’un dilekçesini değerlendiren üst mahkeme Dilan Polat’ın tutuksuz yargılanmasına karar verdi.

DİLAN POLAT CEZAEVİNDEN ÇIKTI MI SON DAKİKA SON DURUM NEDİR?

Şükran Polat ise Instagram hesabından "Dilan Polat tahliye" paylaşımını yeniden yayınlayarak "Şükürler Olsun Dilanım" notunu ekledi.