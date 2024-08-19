Dilan ve Engin Polat, 1 Kasım'da düzenlenen operasyonda gözaltına alınmıştı

19 Ağustos 2024 14:34 - Güncelleme : 19 Ağustos 2024 14:41

Tüm Türkiye'nin yakından takip ettiği davalardan bir tanesi olan Dilan Polat mahkemesinde gelişme yaşanırken tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılmasına karar verildi.

Engin Polat için herhangi bir karar bulunmazken Polat çiftinin ne zamandan beri tutuklu olduğu da gündeme geldi.

DİLAN - ENGİN POLAT NE ZAMANDIR HAPİSTE?

İstanbul merkezli operasyon 1 Kasım 2023'te düzenlenirken Polat çiftinin de arasında bulunduğu 24 şüpheli gözaltına alınmıştı.

MASAK ön inceleme raporunda, tasfiye halindeki 3 firmadan aile bireylerine ait şirketlere sözde ticaret karşılığında sahte fatura kesilmesi yöntemiyle 200 milyon lira para girişi belirlenirken paranın aile bireylerine ait olan şirketlere aktarıldığı ardından da Engin Polat'ın Milda Gayrimenkul firmasında toplandığı öğrenilmişti.

Toplanan para ile çok sayıda İstanbul merkezli Ankara, Yalova, Ordu, Kırklareli ve Manisa'da 43 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Dilan Polat, bugün tutuksuz yargılanarak serbest bırakıldı.

DİLAN POLAT NE ZAMAN TUTUKLANDI, CEZAEVİNDEN ÇIKTI MI?

Polat, tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılırken savcılık mutalaasına göre savcı, MASAK raporunda Dilan Polat'a suç isnat edilmemesini, Adli Tıp'tan gelen, yüksek güvenlikli sağlık kuruluşunda koruma ve tedavi altına alınması yönündeki görüşü, Tutuklulukta geçirdiği süre ve mevcut delil durumunu birlikte değerlendirip tahliye olması yönünde görüş bildirmiş.