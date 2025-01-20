Diş hekimleri grevde mi, ne zaman? Hekimlerin 14 Şubat'ta neden iş bırakacağı gündemde

20 Ocak 2025 15:16 - Güncelleme : 20 Ocak 2025 15:19

Genel Sağlık-İş Sendikası tarafından yapılan paylaşıma göre Ağız ve Diş Sağlığı Çalışanları 14 Şubat'ta grev yapacak. Hekimlerin grev sebebi ve iş bırakacağı tarihler vatandaş tarafından araştırılıyor. Sendika tarafından yapılan açıklamaya göre maaş ödemesi nedeniyle grev yapılacak.

Geçtiğimiz günlerde sağlık​ çalışanları grev​ yapmıştı. Genel Sağlık-İş Sendikası'nın X hesabı üzerinden yaptığı paylaşıma göre 14 Şubat'ta iş bırakma eylemi yapılacak.

Vatandaşlar grevin ne zaman olduğunu merak ediyordu.

DİŞ HEKİMLERİ GREV Mİ YAPACAK, NE ZAMAN?

Genel Sağlık-İş Sendikası, Twitter hesabı üzerinden paylaşımda bulundu. Tek kalemde ve emekliliğe yansıyacak maaş ödemesi yapılması gerektiğini belirterek 14 Şubat'ta grev yapacaklarını duyurdu. Buna göre 14 Şubat günü iş bırakma eylemi yapılacak. Sosyal medya hesabından yapılan açıklama şöyle oldu:

"İl/İlçe Sağlık Müdürlükleri ile koordineli taramalar ve koruyucu sağlık programları geliştirilmeli, bu çalışmaların Sağlık Bakanlığı tarafından merkezi olarak planlaması yapılmalı, sorunları göz ardı eden, bütüncül olmayan vardiya dayatması gibi uygulamalar terkedilmelidir. 14 Şubat'ta İş Bırakıyoruz."

DİŞÇİLER KAPALI MI, NEDEN?

Genel Sağlık-İş Sendikası, 14 Şubat tarihinde iş bırakma eylemi yapacağını duyurdu. Ağız ve Diş Sağlığı Çalışanları olarak MHRS randevuları hastaların için uygun tedavi yapılabilecek zaman aralıklarında olması gerektiği ve MHRS sayılarının azaltılması gerektiği savunuldu.

Tabip - Sen, X platformu üzerinden iş bırakma eylemi yapacağını "Taleplerimiz karşılanmadığı takdirde:

14 Şubat’ta tüm kademelerde görev yapan diş hekimleri, yasal haklarını kullanarak iş bırakma eylemi gerçekleştirecektir." sözleri ile duyurdu.

Sendika tarafından yapılan sosyal medya açıklaması şöyle oldu:

"Ağız ve Diş Sağlığı Çalışanları Olarak Tek kalemde ve emekliliğe yansıyacak maaş ödemesi yapılmalıdır. 14 Şubat'ta İş Bırakıyoruz!"

DİŞ HEKİMLERİ NEDEN GREVDE?

Genel Sağlık-İş Sendikası açıklamasına göre MHRS sayılarının azaltılması, tek kalemde ve emekliliğe yansıyacak maaş ödemesi olması ve koordineli taramalar ve koruyucu sağlık programları geliştirilmeli talepleri nedeniyle 14 Şubat günü grev yapacak.