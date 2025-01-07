Diş hekimleri grevde mi? İş bırakma eylemi yeniden gündemde

07 Ocak 2025 09:36 - Güncelleme : 07 Ocak 2025 09:43

Türkiye'nin gündeminde yer alan hekimlerin iş bırakma eylemi devam ediyor. Çalışma şartlarına tepki vermek amacıyla 6-7-8 Ocak tarihlerinde grev yapılıyor. Diş hekimlerinin grevde olup olmadığı da merak konusu oldu.

Aile Sağlığı Merkezlerinde çalışanlar, 2. ve 3. basamak aile hekimliği asistanları, uzmanları ile diş hekimlerinin de katılacağı iş bırakma eylemi sonrasında vatandaşlar bugün diş hekimlerinin grevde olup olmadığını araştırmaya başladı.

DİŞ HEKİMLERİ GREVDE Mİ?

İş bırakma eylemi nedeniyle diş hekimleri 6-7-8- Ocak aralığında kapalı olacak. Hekimsen tarafından yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Aile Sağlığı Merkezlerinde çalışan Hekim ve Aile Sağlığı Çalışanları, 2. ve 3. basamaklarda çalışan Aile Hekimliği Asistan, Uzman ve Akademisyenleri ve SAHU kapsamında çalışan tüm Aile hekimleri ve ülkede kamuda çalışan tüm diş hekimleri için 6 - 7 - 8 Ocak 2025 tarihlerinde iş bırakma eylemi yapma kararı alınmıştır."

DİŞ HEKİMLERİ BUGÜN AÇIK MI, KAPALI MI?

Hekimsen'in yaptığı duyuruya göre diş hekimleri bugün ve yarın da greve devam edecek. İnternet sitesinde yer alan açıklamaya göre diş hekimleri için istenilen taleplerden bazıları şöyle:

"Kamuda görev yapan diş hekimlerinin, geçen yıl içerisinde yapılan artışın teşviklerine yansımasında, teşvik dağıtım oranlarının %24'lere düşürülmesi nedeniyle gelir kaybı olması ve en azından hastanelerdeki teşvik dağıtım oranı seviyesine yükseltilmesi gerekmektedir.

Diş hekimlerinin kendi çalışma düzenine uygun ve hastalarının diş tedavilerini gerçekleştirecek zaman dilimini kendisinin belirleyeceği Sağlık Bakanlığı'nın 2021/12 sayılı genelgesine uygun MHRS'sini belirleyerek çalışmalıdır.

Mevcut durumda idarenin belirlediği her ilde ve hatta aynı il içersindeki kurumlarda farklı sayıda uygulanan MHRS'den vazgeçilmelidir. Bu durum sadece diş muayenesi olan hasta sayısını artırırken, diş tedavisi olan hasta sayısını azaltmaktadır."