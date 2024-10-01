Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (DUS) 13 Ekim'de yapılacak

01 Ekim 2024 13:34 - Güncelleme : 01 Ekim 2024 13:36

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığının (ÖSYM) sitesinde yer alan takvime göre; 2.Dönem Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (DUS) 13 Ekim Pazar günü yapılacak.

Diş hekimlerinin çeşitli uzmanlık dallarında eğitim almaları için her yıl ÖSYM tarafından düzenlenen Diş Hekimliği Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (DUS) başvuruları 12 Eylül Perşembe günü sona ermişti.

DUS SINAVI NE ZAMAN?

Her yıl Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığınca (ÖSYM) düzenlenen Diş Hekimliği Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (DUS) 13 Ekim Pazar günü yapılacak?

DUS BAŞVURULARI BİTTİ Mİ?

DUS geç başvurular 12 Eylül Perşembe günü sona erdi.

DUS SINAVINI KAZANDIKTAN SONRA NE OLUR?

Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı’nda (DUS) yeterli puana sahip olan adaylar, Ağız, Diş ve Çene Cerrahisi, Ağız, Diş ve Çene Radyolojisi Endodonti, Ortodonti, Pedodonti (Çocuk Diş Hekimliği), Periodontoloji, Proetik Diş Tedavisi ve Restoratif Diş Tedavisi ana bilim dallarında uzmanlık eğitimi almaya hak kazanırlar.