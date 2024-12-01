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Discord açılacak mı? Bakan Uraloğlu son durumu açıkladı

Editör: Erdem Avşar / Kaynak: TGRT Haber
01 Aralık 2024 18:35 - Güncelleme : 01 Aralık 2024 18:54
Discord açılacak mı? Bakan Uraloğlu son durumu açıkladı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu Discord’un açılmasının bazı şartları olduğunu söylerken son duruma ilişkin de açıklamada bulundu.

Türkiye’de Discord​ 9 Ekim günü mahkeme kararı ile erişime kapatılmıştı.

Discord’un ne zaman açılacağı ise kullanıcıları tarafından merak ediyor.

Discord açılacak mı? Bakan Uraloğlu son durumu açıkladı - 1. Resim

DİSCORD AÇILACAK MI?

"Discord ve Roblox​ ne zaman açılacak?" sorusuna Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu​, yanıt verdi.

Uraloğlu, iki platformun da yeniden açılabilmesinin bazı şartlara bağlı olduğunu dile getirdi.

Discord açılacak mı? Bakan Uraloğlu son durumu açıkladı - 2. Resim

DİSCORD NE ZAMAN AÇILACAK?

Bakan Uraloğlu Roblox'la ilgili şunları söyledi:

“8 tane sosyal medya platformunun Türkiye​'de temsilcisi var. Roblox ve Discord'un yok. Roblox'un 15 milyon abonesi var. Bizim istediğimiz içerikleri düzenlediği halde elbette tekrar açılması mümkün.

Kesinlikle çocuklarımızı korumak istiyoruz. Discord mahkeme kararına itiraz etti. Roblox bizle görüşüyor. İstediklerimizi söylüyoruz.”

Sıkça Sorulan Sorular
Mahkeme kararına itiraz edildi ancak sonucun ne olacağı henüz bilinmiyor.

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Kaynak: TGRT Haber
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