Discord açılacak mı? Bakan Uraloğlu son durumu açıkladı

01 Aralık 2024 18:35 - Güncelleme : 01 Aralık 2024 18:54

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu Discord’un açılmasının bazı şartları olduğunu söylerken son duruma ilişkin de açıklamada bulundu.

Bakan Uraloğlu'ndan sosyal medyaya yasak açıklaması: Yaş sınırı geliyor mu? Roblox ve Discord için son durum...

Bakan Uraloğlu'ndan sosyal medyaya yasak açıklaması: Yaş sınırı geliyor mu? Roblox ve Discord için son durum...

Roblox ve Discord'a erişim açılacak mı? Bakan Uraloğlu'ndan kritik açıklama

Roblox ve Discord'a erişim açılacak mı? Bakan Uraloğlu'ndan kritik açıklama

Türkiye’de Discord​ 9 Ekim günü mahkeme kararı ile erişime kapatılmıştı.

Discord’un ne zaman açılacağı ise kullanıcıları tarafından merak ediyor.

DİSCORD AÇILACAK MI?

"Discord ve Roblox​ ne zaman açılacak?" sorusuna Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu​, yanıt verdi.

Uraloğlu, iki platformun da yeniden açılabilmesinin bazı şartlara bağlı olduğunu dile getirdi.

DİSCORD NE ZAMAN AÇILACAK?

Bakan Uraloğlu Roblox'la ilgili şunları söyledi:

“8 tane sosyal medya platformunun Türkiye​'de temsilcisi var. Roblox ve Discord'un yok. Roblox'un 15 milyon abonesi var. Bizim istediğimiz içerikleri düzenlediği halde elbette tekrar açılması mümkün. Kesinlikle çocuklarımızı korumak istiyoruz. Discord mahkeme kararına itiraz etti. Roblox bizle görüşüyor. İstediklerimizi söylüyoruz.”