Discord açılacak mı? Discord erişim engelinde son durum araştırılıyor

30 Aralık 2024 23:16 - Güncelleme : 30 Aralık 2024 23:31

Discord kullanıcılarının merakla takip ettiği erişim yasağı ile ilgili gelişmeler araştırılmaya devam ediyor. Discord’a 9 Ekim'den bu yana erişim engeli uygulanıyor.

Bakan Uraloğlu'ndan Discord ve Roblox açıklaması: Erişim yasağının kalkması bir şarta bağlı!

Bakan Uraloğlu'ndan Discord ve Roblox açıklaması: Erişim yasağının kalkması bir şarta bağlı!

Bakan Uraloğlu'ndan sosyal medyaya yasak açıklaması: Yaş sınırı geliyor mu? Roblox ve Discord için son durum...

Bakan Uraloğlu'ndan sosyal medyaya yasak açıklaması: Yaş sınırı geliyor mu? Roblox ve Discord için son durum...

Discord'un Türkiye'de yeniden erişime açılıp açılmayacağı özellikle de kullanıcıları tarafından merak ediliyor.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu’nun yapacağı açıklamalar büyük bir ilgiyle takip ediliyor.

DİSCORD AÇILACAK MI?

Discord şu anda Türkiye’de hala kapalı durumda.

Söz konusu platformun engelleme kararından önce Türkiye’yi muhatap almadığını söyleyen Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu “Muhatap almıyorlardı. Şimdi ‘neleri çıkarmamızı istersiniz’ diye muhatabız.” ifadelerini kullandı.

Bakan Uraloğlu’nun açıklamalarından uzlaşmanın yakın bir tarihte gerçekleşebileceği belirtiliyor.

DISCORD NEDEN KAPATILDI?

Discord isimli sosyal medya platformuna, Ankara 1'inci Sulh Ceza Mahkemesi'nin aldığı kararla erişimine engel getirildi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, engelleme kararıyla ilgili şu ifadeleri kullanmıştı:

"Senin oyun portalında güzel şeyler de var ama istemediğimiz şeyler var. Bunları çıkarın, Türkiye’de çıkarın biz dünyayı disipline edecek değiliz."