Discord açılacak mı? Erişim engelinde son durum araştırılıyor

21 Kasım 2024 09:35 - Güncelleme : 21 Kasım 2024 09:38

Discord’un açılıp açılmayacağına dair araştırmalar hız kazandı. Bazı Discord kullanıcılarının platform üzerinden uygunsuz paylaşımları tespit edilmesinin üzerine uygulamaya mahkemece erişim engeli kararı getirilmişti.

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Ankara 1.Sulh Ceza Hakimliği tarafından alınan erişim engeli​ kararı, Discord​ platformunda tespit edilen yasadışı içeriklerin ve sanal ortamda işlenen suçların yayılmasını önlemek amacıyla uygulanmıştı.

DİSCORD NE ZAMAN AÇILACAK?

Discord'a erişim engeli 9 Ekim 2024 tarihinde uygulanmaya başladı. Platforma ulaşmakta sorun yaşayan kullanıcılar Discord erişim engelinin ne zaman kaldırılacağına dair bilgi almak istiyor.

Discord’un ne zaman açılacağına dair resmi bir açıklama yapılmadı. Ancak platformun tekrar erişime açılması için Ankara 1.Sulh Ceza Hakimliği tarafından alınan karar, ilgili hakimliğin kararıyla kaldırılabilir.

DİSCORD NEDEN KAPATILDI?

Bir iletişim uygulaması olan Discord'da küçük kızları şantaj, cinsel istismar ve tehdit yoluyla tuzağa düşüren birçok grup olduğu iddia edilmesinin ardından Ankara 1.Sulh Ceza Hakimliği tarafından erişim engeli kararı getirildi.

Söz konusu karar BTK​ tarafından uygulandı.