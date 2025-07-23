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 | Hüseyin Bahcivan

Discord açıldı mı? Yaklaşık 10 ay önce erişim engeli getirilmişti

ABD merkezli sesli, görüntülü ve yazılı olarak iletişim kurma imkanı sağlayan Discord platformuna ülkemizde 9 Ekim 2024 tarihinde mahkeme kararı ile erişim engeli getirildi. Yaklaşık 10 aydır erişim engeli bulunan Discord'un açılıp açılmadığı ve ne zaman tekrardan açılacağı gündem oldu.

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Discord açıldı mı? Yaklaşık 10 ay önce erişim engeli getirilmişti
KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
23.07.2025
saat ikonu 12:23
|
GÜNCELLEME:
23.07.2025
saat ikonu 12:23

'de binlerce kullanıcısı bulunan Discord platformuna, 9 Ekim 2024 tarihinde Ankara 1. Sulh Ceza Hakimliği tarafından alınan karar kapsamında erişim engeli getirilmişti. "Çocukların cinsel istismarı ve müstehcenlik" nedeniyle alınan erişim engelinin ardından platformun açılıp açılmadığı merak ediliyor.

Discord açıldı mı? Yaklaşık 10 ay önce erişim engeli getirilmişti

DİSCORD AÇILDI MI 2025?

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'nun () resmi internet sitesinde yer alan bilgilere göre Discord'a getirilen erişim engeli kararı hala devam ediyor. Platforma Türkiye'den erişim sağlanamıyor.

Discord açıldı mı? Yaklaşık 10 ay önce erişim engeli getirilmişti

DİSCORD NE ZAMAN AÇILACAK 2025?

Discord'un ne zaman açılacağıyla ilgili henüz yetkililer tarafından yapılmış bir açıklama bulunmuyor. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu geçtiğimiz aylarda yaptığı açıklamada platformun yetkilileri ile görüşme halinde olduklarını belirtmişti. Platformun gerekli içerik düzenlemelerini yaptığı taktirde tekrardan açılma durumunun masaya yatırılabileceğini ifade etmişti. Ancak görüşmelerin henüz bir sonuca varmadığı belirtilmişti.

Dünya genelinde bu tür problemlerle karşı karşıya kalan Discord ise yeni bir özelliği platformunda test etmeye başlamıştı. Yeni özellik sayesinde artık platform kullanıcıların çocuk mu, yoksa yetişkin mi olduğunu tespit edebilecek. Bu sayede de çocukların platformda bulunan hassasa ve zararlı içeriklere erişimi kısıtlanacak. Birleşik Krallık ve Avustralya'da test edilmeye başlanılan özellik henüz diğer ülkelere yayınlanmadı.

ETİKETLER
#türkiye
#btk
#Discord Erisım Engeli
#Çocuk Korunması
#Internet Yasaları
#Aktüel
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