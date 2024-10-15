Discord erişim engeli hakim kararıyla kaldırılabilecek

15 Ekim 2024 10:20 - Güncelleme : 15 Ekim 2024 10:21

Discord’un açılıp açılmayacağı merak ediliyor. Semih Çelik tarafından iki genç kızın katledilmesi ve ardından yaşanan olaylarla gündeme gelen mesajlaşma platformu Discord'a mahkemece getirilen erişim engeli kararı, BTK tarafından uygulandı.

Küçük kıza Discord canlı yayınında korkunç taciz! "Ben daha 16 yaşındayım" diyerek kurtulmaya çalıştı

Küçük kıza Discord canlı yayınında korkunç taciz! "Ben daha 16 yaşındayım" diyerek kurtulmaya çalıştı

Ankara 1.Sulh Ceza Hakimliği tarafından alınan erişim engeli​ kararı, Discord​ platformunda tespit edilen yasadışı içeriklerin ve sanal ortamda işlenen suçların yayılmasını önlemek amacıyla uygulanmıştı.

DİSCORD NE ZAMAN AÇILACAK?

Discord'a erişim engeli 9 Ekim 2024 tarihinde uygulanmaya başladı. Platforma ulaşmakta sorun yaşayan kullanıcılar Discord erişim engelinin ne zaman kaldırılacağına dair bilgi almak istiyor.

Discord’un ne zaman açılacağına dair resmi bir açıklama yapılmadı. Ancak platformun tekrar erişime açılması için Ankara 1.Sulh Ceza Hakimliği tarafından alınan karar, ilgili hakimliğin kararıyla kaldırılabilir.

DİSCORD NEDEN KAPATILDI?

Bir iletişim uygulaması olan Discord'da küçük kızları şantaj, cinsel istismar ve tehdit yoluyla tuzağa düşüren birçok grup olduğu iddia edilmesinin ardından Ankara 1.Sulh Ceza Hakimliği tarafından erişim engeli kararı getirildi.

Söz konusu karar BTK tarafından uygulandı.