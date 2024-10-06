Discord'un kapatılacağına dair iddiaların ardından gözler BTK'ya çevrildi

06 Ekim 2024 14:48 - Güncelleme : 06 Ekim 2024 15:20

Ülkemizde yaşanan son olayların ardından Discord platformu gündeme geldi. Vatandaşlar tarafından Discord kapatılacak mı sorusunun cevabı araştırılırıken konuyla ilgili henüz resmi makamlardan açıklama gelmedi.

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Türkiye'de yaşanan son olayların ardından görüntülü, sesli ve yazılı mesajlaşma platformu olan Discord gündeme geldi.

Vatandaşlar tarafından Discord kapanacak mı, nasıl silinir sorularının cevapları araştırılıyor.

DİSCORD KAPANACAK MI 2024?

Discord platformunun kapatılıp kapatılmayacağı ile ilgili henüz yetkililer tarafından bir açıklama yapılmadı.

Bilgi Teknoloji ve İletişim Kurumu'nun (BTK) resmi internet sitesinde yer alan bilgilere göre Discord için herhangi bir erişim engeli kararı bulunmuyor.

Kullanıcılar şu an platforma sorunsuz bir şekilde erişim sağlayabiliyor.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ise son yaşanan olaylarla ilgili yaptığı açıklamada siber devriyelerin görevde olduğunu belirtti.

DİSCORD NASIL SİLİNİR?

Discord hesabını silmek için izlenecek adımlar şöyle:

Discord hesabınıza PC veya mobil üzerinden giriş yapın.

Sağ alt köşedeki profil fotoğrafınıza tıklayarak "Ayarlar" seçeneğine tıklayın.

Karşınıza çıkan ekranın sol tarafında bulunan "Hesap" sekmesine tıklayın ve en alttaki "Hesabı Sil" seçeneğini onaylayın.

Gerekli onay işlemlerini tamamladıktan sonra Discord hesabınız silinecektir ve bu işlem geri alınamaz.