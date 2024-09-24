Discord'da 24 Eylül 2024 Salı günü bağlantı sorunları yaşanıyor! Kullanıcılar hat yok hatası alıyor

24 Eylül 2024 17:02 - Güncelleme : 24 Eylül 2024 17:10

Dünyanın en popüler sesli ve yazılı mesajlaşma uygulaması olan Discord'da bazı teknik sorunlar yaşanıyor. Kullanıcılar Discord hat yok hatası ile karşılaşıyor. Yaşanan bağlantı sorunlarının ardından Discord çöktü mü sorusu gündeme geldi.

Çevrimiçi oyun oynayanların sıklıkla kullandığı Discord​ uygulamasında 24 Eylül 2024 Salı günü bağlantı problemleri yaşanmaya başladı.

Ses, görüntü ve metin olarak mesajlaşma imkanı sağlayan kullanıcılar platforma giriş yaptıklarında hat yok hatası ile karşılaştı.

DİSCORD ÇÖKTÜ MÜ 24 EYLÜL 2024?

Discord'da saat 17.00'den itibaren bağlantı sorunları yaşanıyor.

Kullanıcıların bir kısmı bu durumdan etkilenirken diğerleri ise herhangi bir problem yaşamadan platforma erişim sağlayabiliyor.

Bağlantı problemleri ile ilgili yetkililerden herhangi bir resmi açıklama gelmedi.

Sorunun kaynağı olan teknik problemin kısa süre içerisinde çözülmesi bekleniyor.

Platformlardaki bağlantı problemlerini raporlayan Downdetector platformuna yansıyan 24 saatlik kesintiler ise şöyle:

DİSCORD HAT YOK HATASI NASIL DÜZELTİLİR?

Discord hat yok hatası genel olarak internet bağlantısında yaşanan problemlerden dolayı kaynaklanıyor.

Ayrıca platformun kendisinde yaşanan kullanıcı kaynaklı olmayan teknik problemlerde de bu hata görülebiliyor.