Discord'u yasaklayan ülkelerin listesi! Sayısı giderek artıyor

Editör: Hüseyin Bahçıvan / Kaynak: TGRT Haber

09 Ekim 2024 10:42 - Güncelleme : 09 Ekim 2024 11:19

ABD merkezli sesli, görüntülü ve yazılı mesajlaşma platformu Discord'a BTK tarafından erişim engeli getirildi. Erişim engelinin getirilmesinin ardından Discord'u yasaklayan ülkeler gündem oldu.