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Discord'u yasaklayan ülkelerin listesi! Sayısı giderek artıyor

Editör: Hüseyin Bahçıvan / Kaynak: TGRT Haber
09 Ekim 2024 10:42 - Güncelleme : 09 Ekim 2024 11:19
Discord&#039;u yasaklayan ülkelerin listesi! Sayısı giderek artıyor

ABD merkezli sesli, görüntülü ve yazılı mesajlaşma platformu Discord'a BTK tarafından erişim engeli getirildi. Erişim engelinin getirilmesinin ardından Discord'u yasaklayan ülkeler gündem oldu.

Son günlerde yaşanan olaylarda adı geçen Discord​ platformuna erişim yasağı​ getirildi.

Ankara 1. Sulh Ceza Hakimliği kararıyla Bilgi ve Teknoloji Kurumu (BTK) tarafından getirilen engelin ardından Discord'u yasaklayan ülkelerin listesi merak edildi.

Discord'u yasaklayan ülkelerin listesi! Sayısı giderek artıyor - 1. Resim

DİSCORD'A ERİŞİM ENGELİ GETİRİLEN ÜLKELER HANGİLERİ?

Dünya çapında milyonlarca kullanıcısı bulunan Discord platformu geçtiğimiz günlerde Rusya​ tarafından yasal gereklilikleri erine getirmediği gerekçesiyle yasaklanmıştı.

Uygulamanın terörist ve aşırılıkçı amaçlarla kullanıldığı, uyuşturucu satışı ve yasa dışı bilgilerin yayılmasını sağladığı gerekçesiyle uygulamaya engelleme kararı getirildiği belirtilmişti.

Discord'u yasaklayan ülkelerin listesi! Sayısı giderek artıyor - 2. Resim

DİSCORD'UN YASAK OLDUĞU ÜLKELERİN LİSTESİ

Discord'a erişim engeli getiren diğer ülkeler ise şöyle:

  • Umman
  • İran
  • Birleşik Arap Emirlikleri
  • Çin
  • Kuzey Kore
  • Rusya
  • Türkiye

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Kaynak: TGRT Haber
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