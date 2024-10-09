Discord'u yasaklayan ülkelerin listesi! Sayısı giderek artıyor
ABD merkezli sesli, görüntülü ve yazılı mesajlaşma platformu Discord'a BTK tarafından erişim engeli getirildi. Erişim engelinin getirilmesinin ardından Discord'u yasaklayan ülkeler gündem oldu.
Son günlerde yaşanan olaylarda adı geçen Discord platformuna erişim yasağı getirildi.
Ankara 1. Sulh Ceza Hakimliği kararıyla Bilgi ve Teknoloji Kurumu (BTK) tarafından getirilen engelin ardından Discord'u yasaklayan ülkelerin listesi merak edildi.
DİSCORD'A ERİŞİM ENGELİ GETİRİLEN ÜLKELER HANGİLERİ?
Dünya çapında milyonlarca kullanıcısı bulunan Discord platformu geçtiğimiz günlerde Rusya tarafından yasal gereklilikleri erine getirmediği gerekçesiyle yasaklanmıştı.
Uygulamanın terörist ve aşırılıkçı amaçlarla kullanıldığı, uyuşturucu satışı ve yasa dışı bilgilerin yayılmasını sağladığı gerekçesiyle uygulamaya engelleme kararı getirildiği belirtilmişti.
DİSCORD'UN YASAK OLDUĞU ÜLKELERİN LİSTESİ
Discord'a erişim engeli getiren diğer ülkeler ise şöyle: