Discord'un kapatılacağı yönünde iddialar çöktü haberleri sonrası arttı! BTK'dan açıklama yok

09 Ağustos 2024 09:16 - Güncelleme : 09 Ağustos 2024 09:20

ABD merkezli mesajlaşma ve dijital dağıtım platformu Discord'da 8 Ağustos Perşembe akşamı bazı teknik problemler yaşandı.

Platforma kullanıcılar 19.19-23.49 saatleri arasında giriş yapamadı.

Giriş yapan kullanıcılar ise sesli sohbet odalarında bağlandıklarında "Bağlantı Yok" hatası ile karşılaştı.

DİSCORD ÇÖKTÜ MÜ 9 AĞUSTOS?

Downdetector verilerine göre 9 Ağustos Cuma günü itibariyle herhangi bir sorun bulunmuyor.

DİSCORD YASAKLANACAK MI 2024?

Discord'un çökmesinin ardından kullanıcılar sosyal medyadan platformun Türkiye'de yasaklanacağını iddia etti.

Ancak platformun kapatılacağına dair BTK tarafından yapılmış herhangi bir açıklama bulunmuyor.

Discord'un yasaklanıp yasaklanmayacağı hakkında BTK tarafından yapılan bir bilgi bulunmuyor.

DİSCORD KAPANACAK MI SON DAKİKA?

Türkiye'de sırayla Wattpad, Instagram ve Roblox'a erişim engelinin getirilmesinin ardından Discord'un kapanması da gündeme geldi.

Discord'da yapılan konuşmalar nedeniyle platformun yasaklanacağı iddia edildi.

Ancak platformun kapanacağına dair resmi bir açıklama bulunmuyor.

DİSCORD'UN KULLANICI SAYISI KAÇ?

2020 yılının Aralık ayında kurulan platformun dünyada 300 milyondan fazla kayıtlı, aylık 140 milyon aktif kullanıcısı bulunuyor.