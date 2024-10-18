Disney Plus üyeliklerine gelen zamla beraber yıllık ve aylık ücreti değişti

Editör: Sumru Tarhan / Kaynak: TGRT Haber

18 Ekim 2024 15:22 - Güncelleme : 18 Ekim 2024 15:35

İçerisinde birçok dizi, çizgi film ve film bulunduran Disney Plus, abone ücretlerinde değişikliğe gitti. Aboneler ise değişen fiyat tablosunun üzerine Disney Plus zam mı geldi, ne kadar araştırmaya başladı. Yeni fiyatlar sosyal medyada da çok konuşuldu.

Her gün kullanıcı kazanan ve içeriklerini güncelleyen Disney Plus​ bu yılın ikinci zammını duyurdu. Mevcut kullanıcılara 21 Ekim tarihi itibarıyla geçerli olacak olan abonelik​ ücretleri gündeme geldi. Aylık ve yıllık abonelik yapacak olanlar için yeni fiyat​ tablosu da duyuruldu. DİSNEY PLUS ZAM​ MI GELDİ, NE KADAR OLDU? Pixar​, Marvel, Star Wars gibi içeriklerin bulunduğu Disney Plus yeni içerikler eklemeye devam ederken her gün binlerce kullanıcı kazanıyor. Sevilerek izlenen içeriklerin yer aldığı platformda aylık ücretlere %30, yıllık ücretlere ise %22 oranda zam uyguladı. Böylece aylık abone olmak isteyenler 164,99 TL öderken yıllık abonelik alacak olanlar 1.649 TL ödeme gerçekleştirecek. Disney, 2024 senesinde ikinci defa zam uygulamasına gitti. DİSNEY PLUS ÜYELİK FİYATLARI 2024 Platformda abonelik ile giriş yapabiliyorsunuz. 2024 yılında gelen son zamlarla beraber ücretlendirme şöyle: Aylık 134,99 TL olan eski fiyat 164,99 TL oldu. Eski yıllık ücret 1.349,90 TL'den 1.649 TL'ye çıktı. DİSNEY PLUS ZAMLI FİYATLAR NE ZAMAN UYGULANACAK? Güncellenen yeni fiyat listesinde yer alan ücretler 17 Ekim itibarıyla yeni üyelikler için geçerli oldu. Mevcut olan üyeler de 21 Kasım 2024 tarihinden sonra geçerli olacak. İlgili Haberler Disney+'ta hesap paylaşımı bitti: Ekstra üye fiyatlandırması hakkında bilinmesi gerekenler