Diyanet 2024 kurban kesim bedeli yurt içinde 11 bin 750 TL, yurt dışında ise 4 bin 750 TL olarak belirlendi

06 May 2024 11:37 - Güncelleme : 06 May 2024 11:46

Kurban Bayramına sayılı günler kala vatandaşlar diyanetin belirlediği yurt içi ve yurt dışında kurban kesme bedelinin açıklanıp açıklanmadığını merak etmeye başladı.

Vekaletle Kurban Organizasyonu Tanıtım Toplantısı'nda konuşan Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş tarafından 2024 yılı kurban kesim bedelleri açıklandı.

2024 yılı kurban kesim bedeli yurt içinde 11.750 TL, yurt dışında ise 4.750 TL olarak belirlendi.

Vekâlet ile kurban bağışı yapmak isteyen vatandaşlar il ve ilçe müftülükleri üzerinden veya Türkiye Diyanet Vakfı’nın internet sitesinden gerçekleştirebilecekler.

Vekalet ile kurban bağışı, kurban kesme imkanı olmayan kişilerin, yetkili bir kuruma para bağışlayarak kurban kesilmesini ve etinin ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmasına imkan sağlamaktadır.

2023 yılı vekaletle kurban kesin bedeli yurt içinde 7 bin 950 TL, yurt dışında ise 3 bin 750 TL olarak belirlenmişti.