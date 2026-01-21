Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Aktüel
Avatar
Editor
 | Erdem Avsar

Diyanet İşleri Başkanlığı din görevlisi alımı başladı mı son gün ne zaman?

Diyanet İşleri Başkanlığı, yurt dışında görev yapacak 100 sözleşmeli din görevlisi istihdam edecek. Başkanlıktan yapılan açıklamaya göre istihdam edilecek kişiler, Diyanet İşleri Başkanlığı Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü Yurtdışı Teşkilatınca 22 farklı ülkede görevlendirilecek. Peki, Yurt dışı sözleşmeli din görevlisi sınavı ne zaman, sınav konuları hangileri?

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Diyanet İşleri Başkanlığı din görevlisi alımı başladı mı son gün ne zaman?
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
21.01.2026
saat ikonu 18:52
|
GÜNCELLEME:
21.01.2026
saat ikonu 18:52

Diyanet İşleri Başkanlığı, yurt dışında görevlendirilecek 100 din görevlisi istihdam edeceğini bildirdi.

Adayların, yürütülecek hizmetin gerektirdiği ölçüde Türkçe bilmesi ve istihdam edilecek ülkenin resmî dilini veya gerekli görülen dillerden birini bilmesi gerekiyor.

Diyanet İşleri Başkanlığı din görevlisi alımı başladı mı son gün ne zaman?

Bu kapsamda sınav başvuru tarihinin son günü itibarıyla adayların son 5 yıl içinde;

Yabancı Dil Sınavından en az 50 puan alındığını gösteren belge,

ÖSYM tarafından eş değerliği kabul edilen yabancı dil sınavlarından 50 puan düzeyi belge sunması gerekiyor.

Diyanet İşleri Başkanlığı din görevlisi alımı başladı mı son gün ne zaman?

DİYANET DİN GÖREVLİSİ ALIMI SON GÜN NE ZAMAN?

21 Ocak itibarıyla başlayan başvurular, 4 Şubat tarihinde tamamlanacak.

Adaylar başvurularını, 21 Ocak ve 04 Şubat 2026 tarihleri arasında Diyanet İşleri Başkanlığı web sitesi üzerinden gerçekleştirecek.

Başvurular, Müşavirlik veya Ataşelikler tarafından elektronik ortamda onaylanacak.

Diyanet İşleri Başkanlığı din görevlisi alımı başladı mı son gün ne zaman?

YURT DIŞI SÖZLEŞMELİ DİN GÖREVLİSİ SINAV KONULARI NELER?

Sınav; Mesleki Ehliyet Sınavı ve Yurt Dışı Temsil ve Yeterlik Sınavı olmak üzere iki aşamalı, yazılı ve/veya sözlü olarak yapılacak.

Adayların her bir sınavdan en az 70 puan alması gerekiyor.

Adaylar Diyanet’in resmi internet sitesinin “Duyurular” bölümünden sınav yeri ve tarihini öğrenebilecekler.

ETİKETLER
#Aktüel
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.