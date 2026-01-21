Diyanet İşleri Başkanlığı din görevlisi alımı başladı mı son gün ne zaman?

Diyanet İşleri Başkanlığı, yurt dışında görevlendirilecek 100 din görevlisi istihdam edeceğini bildirdi.

Adayların, yürütülecek hizmetin gerektirdiği ölçüde Türkçe bilmesi ve istihdam edilecek ülkenin resmî dilini veya gerekli görülen dillerden birini bilmesi gerekiyor.

Bu kapsamda sınav başvuru tarihinin son günü itibarıyla adayların son 5 yıl içinde;

Yabancı Dil Sınavından en az 50 puan alındığını gösteren belge,

ÖSYM tarafından eş değerliği kabul edilen yabancı dil sınavlarından 50 puan düzeyi belge sunması gerekiyor.

DİYANET DİN GÖREVLİSİ ALIMI SON GÜN NE ZAMAN?

21 Ocak itibarıyla başlayan başvurular, 4 Şubat tarihinde tamamlanacak.

Adaylar başvurularını, 21 Ocak ve 04 Şubat 2026 tarihleri arasında Diyanet İşleri Başkanlığı web sitesi üzerinden gerçekleştirecek.

Başvurular, Müşavirlik veya Ataşelikler tarafından elektronik ortamda onaylanacak.

YURT DIŞI SÖZLEŞMELİ DİN GÖREVLİSİ SINAV KONULARI NELER?

Sınav; Mesleki Ehliyet Sınavı ve Yurt Dışı Temsil ve Yeterlik Sınavı olmak üzere iki aşamalı, yazılı ve/veya sözlü olarak yapılacak.

Adayların her bir sınavdan en az 70 puan alması gerekiyor.

Adaylar Diyanet’in resmi internet sitesinin “Duyurular” bölümünden sınav yeri ve tarihini öğrenebilecekler.