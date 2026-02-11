Diyanet Mesleki Bilgiler Seviye Tespit Sınavı başvuru nasıl yapılır başvuru ücreti ne kadar? DİB MBSTS 2026 başvurular başladı

Kategoriler
2026 Diyanet İşleri Başkanlığı Mesleki Bilgiler Seviye Tespit Sınavı’na (MBSTS) katılmayı planlayan adaylar için beklenen açıklama ÖSYM’den geldi.
Yapılan duyuruya göre, Diyanet İşleri Başkanlığı bünyesinde görev almak isteyenlerin katılacağı MBSTS için başvuru süreci resmen başlatıldı ve adaylar işlemlerini belirlenen takvim çerçevesinde gerçekleştirebilecek.
2026 Diyanet İşleri Başkanlığı Mesleki Bilgiler Seviye Tespit Sınavı (MBSTS) için başvuru süreci, 11 Şubat’ta başladı ve 19 Şubat 2026 tarihine kadar sürecek.
2026 MBSTS için sınava katılım ücreti 1.200 TL olarak duyuruldu.
Adaylar, 11 Şubat 2026 günü saat 10.30’dan itibaren başvurularını ÖSYM başvuru merkezleri aracılığıyla gerçekleştirebilecek.
Ayrıca işlemler, ÖSYM’nin ais.osym.gov.tr adresi üzerinden ya da ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulaması kullanılarak da yapılabilecek.