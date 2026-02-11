Menü Kapat
Diyanet Mesleki Bilgiler Seviye Tespit Sınavı başvuru nasıl yapılır başvuru ücreti ne kadar? DİB MBSTS 2026 başvurular başladı

DİB-MBSTS 2026 sürecine dair ÖSYM'den beklenen duyuru yayımlandı. Diyanet İşleri Başkanlığı kadrolarında görev almak isteyen adaylar, başvurularını ÖSYM tarafından yayımlanan kılavuz ve sınav takvimi doğrultusunda yapacak. Sınavda adaylara 60 soruluk çoktan seçmeli bir test yöneltilecek ve toplam 90 dakika süre tanınacak.

Diyanet Mesleki Bilgiler Seviye Tespit Sınavı başvuru nasıl yapılır başvuru ücreti ne kadar? DİB MBSTS 2026 başvurular başladı
2026 Mesleki Bilgiler Seviye Tespit Sınavı’na (MBSTS) katılmayı planlayan adaylar için beklenen açıklama ’den geldi.

Yapılan duyuruya göre, Diyanet İşleri Başkanlığı bünyesinde görev almak isteyenlerin katılacağı MBSTS için süreci resmen başlatıldı ve adaylar işlemlerini belirlenen takvim çerçevesinde gerçekleştirebilecek.

Diyanet Mesleki Bilgiler Seviye Tespit Sınavı başvuru nasıl yapılır başvuru ücreti ne kadar? DİB MBSTS 2026 başvurular başladı

DİB- MBSTS BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR?

2026 Diyanet İşleri Başkanlığı Mesleki Bilgiler Seviye Tespit Sınavı (MBSTS) için başvuru süreci, 11 Şubat’ta başladı ve 19 Şubat 2026 tarihine kadar sürecek.

2026 MBSTS için sınava katılım ücreti 1.200 TL olarak duyuruldu.

Diyanet Mesleki Bilgiler Seviye Tespit Sınavı başvuru nasıl yapılır başvuru ücreti ne kadar? DİB MBSTS 2026 başvurular başladı

MBSTS BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Adaylar, 11 Şubat 2026 günü saat 10.30’dan itibaren başvurularını ÖSYM başvuru merkezleri aracılığıyla gerçekleştirebilecek.

Ayrıca işlemler, ÖSYM’nin ais.osym.gov.tr adresi üzerinden ya da ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulaması kullanılarak da yapılabilecek.

