Diyarbakır Kayapınar, Bağlar ve Yenişehir ilçesi 05.35’de bayram namazı kılacak

15 Haziran 2024 10:14 - Güncelleme : 15 Haziran 2024 10:16

16 Haziran Pazar gününe denk gelen Kurban Bayramı’nda Müslümanların bayram sabahı cemaatle beraber kıldığı 2 rekat bayram namazıyla mümin kardeşler arasındaki bağ pekişecek.

Diyarbakır Kayapınar ilçesinde bayram namazı 05.35’de kılınacak.

Kurban Bayramı ezanı Diyarbakır Bağlar ilçesinde 05.35’de okunacak.

Bayram namazını Diyarbakır Yenişehir 05.35’de kılacak.

“ Müminler ancak Allah’a ve resulüne iman edenlerdir ve onunla ortak bir iş için toplanmış iken kendisinden izin almadan çekip gitmeyenlerdir. Senden izin isteyenler, evet işte onlar Allah’a ve resulüne hakkıyla iman edenlerdir. Bazı özel işlerinden dolayı senden izin istediklerinde onlardan dilediğine izin ver ve Allah’tan onların bağışlanmasını dile. Kuşkusuz Allah çok bağışlar, çok esirger.” (NUR/62)

KURBANA NASIL ORTAK OLUNUR?

Her ortak müslüman olmalı ve her birinin hissesinin yedide birden az olmaması gerekir.Yedi kişiye kadar ortak olmak vaciptir.

Adağı olan kimse ortaklığa giremez. Mesela (Şu boynuzlu koçu keseceğim) diye adak adayan bir müslüman, bunun yerine başka koçu kesemez, bu adağı için ortak olarak giremez.

Ortakların tek sayıda olması sünnettir. Kurbanlığı alırken kaç kişi ortak olacaksa ona niyet edilerek alınmalıdır.

Müslüman kurbanlık hayvanı satın alınırken; “Bayram günü kesmesi farz olan kurbanımı almaya” diye niyet etmelidir.

TÜRKİYE GAZETESİ TAKVİMİNE GÖRE DİYARBAKIR’DA BAYRAM NAMAZI SAAT KAÇTA?

Diyarbakır’da bayram namazı 05.40’da kılınacak.