Diyarbakır Silvan Belediye Başkanlığını DEM Parti'nin adayı Sevim Biçici yapıyor

30 Temmuz 2024 16:02 - Güncelleme : 30 Temmuz 2024 16:06

Silvan, Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde olan Diyarbakır'ın ilçelerinden bir tanesi olurken 2024 yerel seçiminden sonra Silvan Belediye Başkanının kim olduğu merak konusu oldu.

DİYARBAKIR SİLVAN BELEDİYESİ HANGİ PARTİ?

31 Mart 2024 Yerel Seçimlerinde Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde kazanan parti %70,70 oy ile DEM Parti oldu.

TBMM'den geçmesinin ardından yasalaşan Başıboş köpek yasası kapsamında sokak köpeklerini topladığı anları "Başıboş gezen köpekler toplandı. İlçe merkezinde sayıları giderek artan sokak köpekleri belediyemiz ekipleri tarafından toplanarak barınağa yerleştirildi" notuyla paylaştı.

Paylaşıma tepki gelmesinin ardından silmesi de sosyal medyada konuşuldu.

SİLVAN BELEDİYE BAŞKANI SEVİM BİÇİCİ KİMDİR?

1979 yılında dünyaya gelen isim yerel seçimlerde Silvan Belediye Başkanı olarak seçildi.