Diyarbakır su kesintisi ne zaman bitecek vatandaşın gündeminde

14 Ocak 2025 16:17 - Güncelleme : 14 Ocak 2025 16:23

Diyarbakır'da uzun süreli su kesintisi sonrasında ekiplerin çalışmalarına devam ettiği belirtildi. Suların henüz gelmemesi üzerine vatandaşlar Diyarbakır su kesintisi bitiş saatini araştırmaya başladı.

DİSKİ Genel Müdürlüğü, X platformu üzerinden uzun sürecek olan su kesintisi hakkında duyuru yaptı. Suların henüz gelmemesi üzerine vatandaşlar kesintinin sonlanacağı zamanın duyurulmasını bekledi.

DİYARBAKIR​ SU KESİNTİSİ NE ZAMAN BİTECEK 14 OCAK?

14 Ocak Salı günü Diyarbakır'da etkili olan su kesintisi hakkında DİSKİ Genel Müdürlüğü, açıklamada bulundu. DİSKİ, sosyal medya hesabından "Değerli Vatandaşlarımız, İçmesuyu Arıtma Tesisimizin ana isale hattında büyük bir arıza meydana gelmiştir. Bu durum nedeniyle yaşanan su kesintisinden dolayı üzgün olduğumuzu belirtmek isteriz.

Arızanın giderilmesi için tüm birimlerimiz ve ekiplerimiz ivedilikle kesintisiz bir şekilde çalışmalarını sürdürmektedir. Sürecin en kısa sürede tamamlanması adına tüm imkânlarımız seferber edilmiştir. Çalışmalar devam ederken kent genelinde su kesintileri yaşanabileceğini önemle bildiririz.

Yaşattığımız mağduriyetten dolayı içtenlikle özür diler, sabır ve anlayışınız için teşekkür ederiz." açıklamasını yaptı. Kesintinin sona ereceği saat henüz duyurulmazken açıklamaya göre kısa süre içerisinde arızanın giderilmesi bekleniyor.

DİYARBAKIR SULAR NE ZAMAN GELECEK?

Dün akşam saatlerinde çalışmaların 22.00 itibarıyla büyük ölçüde tamamlandığı belirtilirken şu an için suların tam olarak geleceği saat duyurulmadı. Genel arıza çalışmasında müdahalenin sürdüğü ve kısa süre içerisinde tami edileceği tahmin ediliyor.