Diyarbakır’da 3. Sanayi Sitesi’nde çıkan yangına müdahale sürüyor

08 Ağustos 2024 10:18 - Güncelleme : 08 Ağustos 2024 10:41

Aydın Germencik'te yangın ekipler tarafından kontrol altına alınmaya çalışılıyor

Aydın Germencik'te yangın ekipler tarafından kontrol altına alınmaya çalışılıyor

Bugün sabah saatlerinde Diyarbakır’ın Kayapınar ilçesinde meydana gelen yangının ardından dumanlar yükselirken vatandaşlar son dakika olayının detaylarını merak ederken yangının nedeni de gündeme geldi.

DİYARBAKIR YANGIN SON DAKİKA SÖNDÜ MÜ?

8 Ağustos günü Diyarbakır’ın Kayapınar ilçesinde meydana gelen yangın 3. Sanayi Sitesi’nde olurken ekipler olay yerine sevk edildi.

Oto yedek parçası satan bir dükkanda çıkan yangın henüz kontrol altına alınamazken sebebi de belirlenmedi.

İhbarın üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye, polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri müdahalelerine devam ederken İl Emniyet Müdürlüğüne ait Toplumsal Olaylara Müdahale Aracı (TOMA) ekipleri de yangını söndürmeye çalışıyor.