Diyarbakır’da fay hattı var mı? Diyarbakır deprem riski merak ediliyor

06 Aralık 2024 00:18 - Güncelleme : 06 Aralık 2024 00:27

Diyarbakır’da meydana gelen depremin ardından bölgeden geçen fay hattı ve deprem sirkleri merak konusu oldu.

AFAD’dan yapılan açıklamaya göre Diyarbakır’da 3.5 büyüklüğünde deprem​ meydana geldi.

Depremin ardından bölgedeki deprem riskleri de merak konusu oldu.

Arabistan Levhası üzerinde konumlanmış olup, Bitlis-Zagros Kenet Kuşağı ve Doğu Anadolu Fay Sistemi'nin etkisi altında.

DİYARBAKIR​'IN DEPREM RİSKİ NEDİR?

Diyarbakır, konumu itibarıyla depremsellik açısından dikkat edilmesi gereken bölgeler arasında konumlanıyor.

Her ne kadar kent merkez ilçesi fay hattına doğrudan yakın olmasa da, çevresindeki aktif faylar nedeniyle ciddi bir tehlike altındadır.

DOĞU ANADOLU FAY HATTI NEREDEN GEÇİYOR?

Doğu Anadolu Fay Hattı, Türkiye'nin doğusundan geçerek güneyde Akdeniz'e doğru uzanır.

Diyarbakır merkezi bu fay hattına 77 kilometre mesafededir, ancak bölgedeki tekil faylar kentin daha yakın çevresine doğru yer alır.