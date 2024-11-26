Diyarbakır'da kar yağacak mı? 26 Kasım Salı hava durumu

26 Kasım 2024 15:00 - Güncelleme : 26 Kasım 2024 15:09

Meteoroloji Genel Müdürlüğü verileri aracılığıyla gün içinde havanın nasıl olacağını öğrenebiliyoruz. Son günlerde ülkemizde hakim olan kar yağışıyla beraber Diyarbakır'da vatandaşlar kar yağıp yapmayacağını araştırmaya başladı. MGM 26 Kasım hava durumu tahminini duyurdu.

Bugün Gaziantep'te kar var mı? 26 Kasım Meteoroloji hava durumu paylaşıldı

Bugün Gaziantep'te kar var mı? 26 Kasım Meteoroloji hava durumu paylaşıldı

Türkiye​'de birçok ilde kar yağışı​ devam ederken okullar da tatil​ edildi. Eğitime verilen 1 gün ara bazı illerde 2 güne çıktı.

MGM verilerini sık sık araştıran vatandaşlar bugün Diyabakır'da kar durumuna dair açıklama bekliyordu. Türkiye'de birçok ilde kar yağışı devam ediyor.

DİYARBAKIR​'DA KAR YAĞACAK MI 26 KASIM SALI?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre bugün Diyarbakır'da hava durumu belli oldu. Diyarbakır'da bugün 15.00 - 18.00 aralığında genel olarak bulutlu hava hakim olurken yer yer yağmur bekleniyor.

İlde bugün kar yağışı beklentisi bulunmazken 27 Kasım Çarşamba günü de kar beklentisi bulunmuyor. Günlük tahminlere göre yarın hava sisli olacak ve sıcaklıklar -5 derecelere kadar inecek.

DİYARBAKIR 27 KASIM HAVA DURUMU NASIL OLACAK?

Yarın Diyarbakır'da 09.00 il 12.00 aralığında parçalı bulutlu hava hakim olurken 15.00'e kadar sıcaklık derecesi 9 olarak ölçülecek.

Çarşamba günü genel olarak parçalı bulutlu hava hakim olacak ve güneş de etkisini gösterecek. Bugün Türkiye genelinde Doğu Akdeniz, Karadeniz, İç Anadolu’nun doğusu, Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu ile Ankara çevrelerinin aralıklı yağışlı hava hakim oldu.

Orta Karadeniz kıyıları ve Sinop çevrelerinde kuvvetli yağmur ve sağanak olurken Tokat, Çorum, Aksaray, Kırşehir, Yozgat, Kayseri'nin kuzey ve batısı, Sivas'ın batısı ve Nevşehir'de kar yağışı etkisini gösterdi.