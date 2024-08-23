Diyarbakır'da kaybolan Narin Güran'dan henüz haber alınamadı

23 Ağustos 2024 14:10 - Güncelleme : 23 Ağustos 2024 14:13

Merkez Bağlar ilçesi kırsal Tavşantepe Mahallesi'nde 17.00 civarında kaybolan ve henüz bulunamayan Narin Güran gündemde yer alırken kimdir, kaç yaşında soruları da gündeme geldi.

Halen bulunamayan 8 yaşındaki Narin için çalışmalar devam ederken ailesi güzel haberlerin gelmesini bekliyor.

DİYARBAKIR'DA KAYBOLAN NARİN GÜRAN BULUNDU MU, KİMDİR?

Bağlar ilçesinde Çarşamba ilk defa Kur'an-ı Kerim dersi almaya giderken kaybolan 8 yaşındaki Narin henüz bulunamazken ailesi durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

İhbarın ardından AFAD, İtfaiye, jandarma ve Dicle Üniversitesi Arama Kurtarma Ekibi (DÜAK) ekipleri çalışmalara başlarken en son Narin'in giydiği terliğin teki bulundu.

Narin'in annesi Yüksel Güran, “O vakitte evde yemek yedik. Yemekten sonra kızım saate bakıp Kur'an kursuna geç kaldığını söyledi. Saat 16.00'ya kadar kursunun devam edeceğini söyledi.

Dersten sonra amcasının kızlarının yanına gideceğini söyledi. Kızım gitti, daha artık gelmedi. Kızımı görmek için tepeye çıktım. Baktım ki orada çocuklar oyun oynuyordu. Ben de orada olduğunu düşünerek bir şey yapmadım” sözlerini söyledi.

İŞ İNSANI SEZGİN BARAN KORKMAZ BULANA ÖDÜL VERECEK

7 Kasım 1977 tarihinde Kars'ta dünyaya gelen Sezgin Baran Korkmaz, X hesabından Narin Güran'ı bulana 1 milyon TL ödül vereceğini şu ifadelerle duyurdu: