Diyarbakır'da tarihe gömülmüş gizem! Antik Roma döneminden kalma 60 çocuk mezarı ortaya çıktı

03 Temmuz 2024 11:27 - Güncelleme : 03 Temmuz 2024 11:47

Diyarbakır Müze Müdürlüğü tarafından 2021 yılında Kulp ilçesi İnkaya Köyü'nde 25 işçi ve 15 uzmanla başlatılan eski taş ocağı kazısında Antik Roma dönemine ait günümüze kadar korunmuş 60 tane 0-6 yaş grubunda çocuk mezarı bulundu.

Geç ve Erken Roma dönemine ait bulunan mezarlar kazı çalışmaları bittikten sonra antropologlar tarafından incelenecek.

ANTİK ROMA DÖNEMİNE AİT 60 ÇOCUK MEZARI BULUNDU

Diyarbakır Müzesi Müdür Yardımcısı Mehmet Çelebi, 2024’ün dördüncü sezonunu ilk kazı günü olduğunu belirterek, “Bugün de tesadüf çocuk bireye ait olduğunu düşündüğümüz bir mezara ait kazı çalışmamız devam etmektedir.

Bu kazı çalışması bittikten sonra söz konusu iskelet antropolog arkadaşlarımızın eşliğinde incelemeye devam etmektedir.

Kazı alanımızda toplam 25 işçi, 15 uzman arkadaşımız var. Bunlardan bir kısmı arkeolog, bir kısmı sanat tarihçi. Bir kısmı da antropolog olarak görev yapmakta.” ifadelerini kullandı.

ANTİK ROMA DÖNEMİNDE NELER BULUNDU?

M.Ö 9.yüzyılda kurulduğu düşünülen Antik Roma dönemi, hamamları ve buldukları hipokaust sistemleriyle bilinir.

ANTİK ROMA’YI KİM KURDU?

Antik Roma dönemi, Augustus’un Roma’nın kalıcı yöneticisi olmasıyla kuruldu.

ANTİK ROMA HANGİ DİLİ KONUŞUYOR?

Antik Roma döneminden çıkarılan eserlere göre konuştukları dilin Yunanca’ya benzediği belirtiliyor.

ANTİK YUNAN VE ROMA AYNI MI?

Roma İmparatorluğundan önceki dönemler Antik Yunan Tarihi olarak kabul ediliyor.