DLSS 5 hangi ekran kartlarında var, gelecek? DLSS 5'i destekleyecek olan oyunların listesi

ABD'nin California eyaletine bağlı olan San Jose şehrinde gerçekleştirilen GTC geliştirici konferansında NVIDIA yeni DLSS teknolojisini tanıttı. Uzun zamandır beklenen yeni DLSS sürümüyle birlikte performansın yanı sıra görüntü tarafında ekstra fotogerçekçi iyileştirmeler geliyor. Yeni sistem gerçek zamanlı çalışan render modeliyle piksellere fotogerçekçi ışık ve metaryal özellikleri ekliyor. Nvidia'nın yeni teknolojisiyle birlikte oyun grafiklerinin yeni bir seviyeye çıkması bekleniyor. Oyuncular tarafından DLSS 5 hangi ekran kartlarında var, hangi oyunları destekleyecek sorularının cevapları ise araştırılmaya başlandı.

DLSS 5 HANGİ EKRAN KARTLARINDA VAR?

NVIDIA tarafından DLSS 5 teknolojisinin henüz hangi ekran kartlarına getirileceği hakkında resmi bir açıklama yapılmadı. Ortaya çıkan bilgilere göre DLSS 5 teknolojisinin RTX 50 serisi ve üzeri ekran kartlarında kullanılması bekleniyor. Yapay zekanın kullandığı donanımsal teknolojilerden dolayı RTX 40 ve RTX 30 serisi ekran kartlarına gelmesi beklenmiyor.

DLSS 5'İ DESTEKLEYECEK OLAN OYUNLARIN LİSTESİ

NVIDIA tarafından açıklanan bilgilere göre Bethesda, CAPCOM, Ubisoft, NetEase, Tencent ve Warner Bros. Games dahil olmak üzere birçok büyük oyun stüdyosu ile anlaşma sağlandı. NVIDIA tarafından ilk etapta gelecek olan bütün oyunların listesi de duyuruldu. İşte DLSS 5 teknolojisini ilk etapta destekleyecek oyunlar: