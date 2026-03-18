DLSS 5 hangi ekran kartlarında var, gelecek? DLSS 5'i destekleyecek olan oyunların listesi

Dünyanın en büyük ekran kartı üreticisi olan NVIDIA yeni teknolojisini duyurdu. DLSS 5 adlı teknoloji bir önceki versiyonlarından farklı olarak performansın yanında grafiksel olarak iyileştirmeleri beraberinde getiriyor. Teknoloji ve oyun dünyasında gündem olan özelliğin duyurulmasıyla birlikte hangi ekran kartlarına geleceği gündem oldu. NVIDIA tarafından DLSS 5'in ilk etapta destekleyeceği oyunlar duyuruldu. Peki DLSS 5 hangi ekran kartlarına var? İşte DLSS 5'i destekleyecek olan oyunların listesi...

DLSS 5 hangi ekran kartlarında var, gelecek? DLSS 5'i destekleyecek olan oyunların listesi
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
18.03.2026
saat ikonu 11:39
|
GÜNCELLEME:
18.03.2026
saat ikonu 11:39

ABD'nin California eyaletine bağlı olan San Jose şehrinde gerçekleştirilen GTC geliştirici konferansında yeni DLSS teknolojisini tanıttı. Uzun zamandır beklenen yeni DLSS sürümüyle birlikte performansın yanı sıra görüntü tarafında ekstra fotogerçekçi iyileştirmeler geliyor. Yeni sistem gerçek zamanlı çalışan render modeliyle piksellere fotogerçekçi ışık ve metaryal özellikleri ekliyor. Nvidia'nın yeni teknolojisiyle birlikte oyun grafiklerinin yeni bir seviyeye çıkması bekleniyor. Oyuncular tarafından DLSS 5 hangi ekran kartlarında var, hangi oyunları destekleyecek sorularının cevapları ise araştırılmaya başlandı.

DLSS 5 hangi ekran kartlarında var, gelecek? DLSS 5'i destekleyecek olan oyunların listesi

DLSS 5 HANGİ EKRAN KARTLARINDA VAR?

NVIDIA tarafından DLSS 5 teknolojisinin henüz hangi ekran kartlarına getirileceği hakkında resmi bir açıklama yapılmadı. Ortaya çıkan bilgilere göre DLSS 5 teknolojisinin RTX 50 serisi ve üzeri ekran kartlarında kullanılması bekleniyor. Yapay zekanın kullandığı donanımsal teknolojilerden dolayı RTX 40 ve RTX 30 serisi ekran kartlarına gelmesi beklenmiyor.

DLSS 5 hangi ekran kartlarında var, gelecek? DLSS 5'i destekleyecek olan oyunların listesi

DLSS 5'İ DESTEKLEYECEK OLAN OYUNLARIN LİSTESİ

NVIDIA tarafından açıklanan bilgilere göre Bethesda, CAPCOM, Ubisoft, NetEase, Tencent ve Warner Bros. Games dahil olmak üzere birçok büyük oyun stüdyosu ile anlaşma sağlandı. NVIDIA tarafından ilk etapta gelecek olan bütün oyunların listesi de duyuruldu. İşte DLSS 5 teknolojisini ilk etapta destekleyecek oyunlar:

  • AION 2
  • Assassin’s Creed Shadows
  • Black State
  • CINDER CITY
  • Delta Force, Hogwarts Legacy
  • Justice
  • NARAKA: BLADEPOINT
  • NTE: Neverness to Everness
  • Phantom Blade Zero
  • Resident Evil Requiem
  • Sea of Remnants
  • Starfield
  • The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered
  • Where Winds Meet
