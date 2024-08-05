DNS ile Instagram'a girenler dikkat! Bilgilerinizin çalınma riski bulunuyor

05 Ağustos 2024 14:38 - Güncelleme : 05 Ağustos 2024 15:13

VPN'lerin güvenilirliği şüpheli! Instagram'a ücretsiz giriş için kendi VPN'nizi kurun

VPN'lerin güvenilirliği şüpheli! Instagram'a ücretsiz giriş için kendi VPN'nizi kurun

ABD merkezli teknoloji devi Meta'nın sahip olduğu sosyal medya platformu Instagram'a Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) tarafından katalog suçlar gerekçesiyle erişim engeli getirildi.

2 Ağustos Cuma günü getirilen erişim engelinin ardından kullanıcılar DNS değiştirerek platforma erişim sağlamaya başladı.

DNS'in kullanıcılar tarafından güvenilir olup olmadığı merak ediliyor.

DNS DEĞİŞTİRMEK GÜVENLİ Mİ?

DNS adresinizi değiştirmek erişimi kısıtlanan platformlara cihazınızın bağlantı kurmasına olanak sağlıyor.

Ancak DNS'i manuel olarak değiştirdiğiniz taktirde bir dizi tehlike de sizi bekliyor.

DNS sağlayıcısı tarafından yaptığınız her hareket izlenebilir ve bilgileriniz ele geçirebilir.

Güvenilir olmayan bir DNS adresi kullanıyorsanız cihazınıza zararlı yazılım bulaştırmak için farklı sitelere yönlendirme yapılabilir.

Bu yüzden Google gibi büyük ve güvenilir DNS servis sağlayıcıların adreslerini kullanmalısınız.

GÜVENİLİR DNS ADRESLERİ NELER?

2024 yılı için güvenilir DNS adresleri şunlar:

Google DNS

8.8.8.8

8.8.4.4

Cloudflare DNS

1.0.0.1

1.1.1.1

DNS DEĞİŞTİRMEK İNSTERNET HIZINI ETKİLER Mİ?

DNS değiştirmek genel olarak internet bağlantınızın daha da hızlanmasına neden olabilir.

Eğer internet bağlantınızda tam tersi bir durum yaşıyorsanız servis sağlayıcınıza başvurmanız gerekiyor.

Ayrıca bu durumlarda başka bir DNS adresi kullanmak internet hızınızda yaşanan düşmeyi düzeltebilir.