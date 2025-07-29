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DOAS, KCHOL, THYAO, BIMAS bilanço ne zaman açıklanacak? 2025 2. çeyrek bilanço tarihleri

Borsa İstanbul’da işlem gören halka açık şirketlerin 2025 yılı ikinci çeyrek bilanço dönemi yaklaşırken, yatırımcılar finansal raporların açıklanacağı tarihleri merakla bekliyor. Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) üzerinden yayınlanacak bilançolar, şirketlerin mali performanslarına dair önemli bilgiler sunacak. Ford Otosan, Koç Holding, Türk Hava Yolları, BİM, Turkcell gibi önde gelen şirketlerin bilanço tarihleri belli olmaya başladı.

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DOAS, KCHOL, THYAO, BIMAS bilanço ne zaman açıklanacak? 2025 2. çeyrek bilanço tarihleri
KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
29.07.2025
saat ikonu 21:21
|
GÜNCELLEME:
29.07.2025
saat ikonu 21:24

’da 2025 yılı ikinci çeyrek dönemi için geri sayım başladı. Halka açık şirketlerin finansal raporlarını Kamuyu Aydınlatma Platformu’nda (KAP) yayınlayacağı tarihler netleşiyor.

DOAS, FROTO, KCHOL 2. ÇEYREK BİLANÇO NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

(DOAS), Otosan (FROTO) ve (KCHOL) gibi İstanbul’un önde gelen şirketlerinin 2025 yılı ikinci çeyrek bilanço açıklanma tarihleri yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor. Ford Otosan’ın bilançosunu 30 Temmuz 2025’te, Koç Holding’in 31 Temmuz 2025’te ve Doğuş Otomotiv’in 19 Ağustos 2025’te Kamuyu Aydınlatma Platformu’nda (KAP) yayınlaması bekleniyor.

Ford Otosan ve Doğuş Otomotiv’in otomotiv sektöründeki performansı, Koç Holding’in ise farklı sektörlerdeki iştirakleri aracılığıyla elde ettiği sonuçlar, piyasa yatırımcıları tarafından dikkatle incelenecek.

DOAS, KCHOL, THYAO, BIMAS bilanço ne zaman açıklanacak? 2025 2. çeyrek bilanço tarihleri

THYAO, TCELL, BIMAS BİLANÇO NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

(THYAO), (TCELL) ve BİM (BIMAS), Borsa İstanbul’un en çok takip edilen şirketleri arasında yer alıyor ve 2025 ikinci çeyrek bilanço tarihleri yatırımcılar için merak konusu. Türk Hava Yolları’nın bilançosunu 5 Ağustos 2025’te, Turkcell’in 13 Ağustos 2025’te ve BİM’in 18 Ağustos 2025’te Kamuyu Aydınlatma Platformu’nda (KAP) yayınlaması bekleniyor.

DOAS, KCHOL, THYAO, BIMAS bilanço ne zaman açıklanacak? 2025 2. çeyrek bilanço tarihleri

Türk Hava Yolları’nın yolcu sayıları ve gelir performansı, Turkcell’in abonelik gelirleri ve teknolojik yatırımları, BİM’in ise perakende sektöründeki satış ve karlılık verileri, bilançoların odak noktaları arasında yer alacak.

DOAS, KCHOL, THYAO, BIMAS bilanço ne zaman açıklanacak? 2025 2. çeyrek bilanço tarihleri

ÜLKER, AKSA, SAHOL BİLANÇO NE ZAMAN AÇIKLANACAK 2025?

(ULKER), Aksa Akrilik (AKSA) ve Sabancı Holding (SAHOL), 2025 yılı ikinci çeyrek bilanço açıklanma tarihleriyle yatırımcıların radarında yer alıyor. Ülker ve Aksa Akrilik’in bilançolarını 19 Ağustos 2025’te, Sabancı Holding’in ise 13 Ağustos 2025’te Kamuyu Aydınlatma Platformu’nda (KAP) yayınlaması bekleniyor.

DOAS, KCHOL, THYAO, BIMAS bilanço ne zaman açıklanacak? 2025 2. çeyrek bilanço tarihleri

Ülker’in gıda sektöründeki satış ve karlılık performansı, Aksa Akrilik’in kimya sektöründeki üretim ve ihracat verileri, Sabancı Holding’in ise farklı sektörlerdeki iştirakleri aracılığıyla elde ettiği 2. çeyrek sonuçlar bilanço üzerinden takip edilecek.

ETİKETLER
#borsa
#Türk Hava Yolları
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#turkcell
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#Ford
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#Bİm Aktüel
#Ford Otosan
#Aktüel
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