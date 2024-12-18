Doğa Sigorta’dan sektörde bir ilk: Duvar tipi şarj ünitesi sigortası!

18 Aralık 2024 19:43 - Güncelleme : 18 Aralık 2024 19:49

Duvar Tipi Şarj Ünitesi Sigortası, Doğa Sigorta’nın müşterilerinin değişen ihtiyaç ve beklentileri üzerinde yaptığı araştırma ve geliştirmelerin sonucunda teknolojik imkanları kullanarak hizmete sunduğu yeni bir ürün. Teknolojiye verilen önem ve çevresel sürdürülebilirlik anlayışıyla, elektrikli araçlar için özel sigorta poliçesi üretimini ilk hizmete sunan markalardan olan Doğa Sigorta, 2023 yılında da Türkiye’nin ilk yerli ve milli otomobili, asıl tanımıyla akıllı mobilite cihazı Togg ile iş birliğine imza atmıştı.

Doğa Sigorta’nın Duvar Tipi Şarj Ünitesi Sigortası, iki farklı açıdan ön plana çıkmakta. Sektörde ilk olma özelliğine sahip olan bu sigorta tüm Doğa Sigorta kanallarında müşterilerin hizmetine sunulmakta. Aynı zamanda da Togg​ ile Doğa Sigorta’nın özel iş birliği kapsamında, Togg’ un Trumore Uygulaması üzerinden de kullanıcılar ile buluşan bir ürün olma özelliği taşımakta.

Ürün, genel sigortacılık bakış açısıyla; hırsızlık, hava olaylarına karşı güvence gibi teminatları sunmanın yanı sıra, araç şarjının bitmesi ve kaza, arıza durumlarında aracın çekilmesi gibi imkanlar da sunarak hizmet anlayışını sigortalılar için farklı bir seviyeye taşımakta.

Doğa Sigorta kuruluşunun 10. Yıl dönümünü gururla kutladığı bu yıl, hizmete sunduğu bu ürünle müşteri deneyimini sürekli yukarı taşımayı hedefleyen bir şirket olduğunu tekrar gözler önüne sererken, sektörde ilk olan uygulamalara 2025 yılında da devam edeceği sinyalini verdi.