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 | Efe Demir

Doğa Sigorta’nın, Mobilim DOĞA’ da uygulaması ile acenteliğiniz artık avucunuzda

Teknolojinin sunduğu yenilikçi çözümlerle sigorta sektöründe öncü adımlar atmaya devam eden Doğa Sigorta, bir yeniliğe daha imza attı.

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Doğa Sigorta’nın, Mobilim DOĞA’ da uygulaması ile acenteliğiniz artık avucunuzda
KAYNAK:
|
GİRİŞ:
28.07.2025
saat ikonu 16:48
|
GÜNCELLEME:
28.07.2025
saat ikonu 16:48

Doğa “Mobilim DOĞA’ da” uygulaması ile acentelerinin iş süreçlerini kolaylaştırırken, acente operasyonlarını tek noktada birleştirerek verimliliği de artırmayı planlıyor.

Dijital dünyanın hız ve pratikliğini sunan Mobilim Doğa’da; kullanıcı dostu ekranlara ulaşım kolaylığı, hızlı teklif ve poliçe oluşturma, trafik ve trafik dışı üretim tutarlarının takibi, hedef gerçekleştirme oranlarına erişim, hasar süreçlerinin izlenmesi, kampanya ve bildirimlerden kolayca haberdar olma gibi fonksiyonlarla, poliçe ile hasar süreçlerindeki kalite ve verimi en üst seviyelere taşımayı hedefliyor.

Doğa Sigorta’nın, Mobilim DOĞA’ da uygulaması ile acenteliğiniz artık avucunuzda

Doğa Sigorta Genel Müdürü Coşkun Gölpınar konu ile ilgili yaptığı açıklamada; “Mobilim DOĞA'da" ile zamana ayak uyduran yeniliklere devam ettiklerini, 2025 yılında teknoloji ve dijitalleşmeye yaptıkları yatırımlara da ağırlık verdiklerini belirtti. Acente ve kurum operasyonlarına verim katacak dijital proje ve yatırımların 2026 yılında da süreceğini vurguladı.

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