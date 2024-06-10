Doğal antikor üreten Karamuk Meyvesi faydaları! Rusların pürüzsüz cildinin sırrı belli oldu

10 Haziran 2024 14:21 - Güncelleme : 10 Haziran 2024 15:17

Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde büyüyen karamuk meyvesi, taze tüketilmemekle beraber mayhoş ve ekşimsi tadıyla besleyici olduğu kadar sağlık açısından da oldukça faydalı.

KARAMUK MEYVESİ NEDİR?

Dağlık ve yarı kurak bölgelerde yetişen uzun ince gövdeli dallarda bulunan karamuk meyvesinin, hafif ekşimsi, mayhoş bir tadı bulunuyor.

Faydaları saymakla bitmeyen meyvenin doğal antikor ve antioksidan özellikleri sayesinde sağlık açısından önemli bir yeri var.

Doğada kendiliğinden yetişen karamuk taze olarak tüketilmesi önerilmemekle birlikte genelde reçeli ve kurutulmuş bitkisiyle çayı olarak kullanılması tavsiye ediliyor.

C vitamini içeriğiyle doğal antikor üreten karamuk; bağışıklık güçlendirme, cilt iltihaplanmalarını önleme, kanser, diyabet ve yüksek tansiyon hastalıklarına karşı güçlü bir koruma sağlıyor.

Bir ağaçta bulunan bütün karamuk meyvelerinin toplanması yaklaşık 7-8 saat sürüyor.

RUSLAR PİLAV YAPARKEN KULLANIYOR

Rusya’nın güney bölgeleri ve Kuzey Kafkasya’da yetişen karamuk meyvesini Ruslar pürüzsüz bir cilde sahip olmak için genellikle pilavlarda kullanıyor.

KARAMUK MEYVESİ FAYDALARI

Şifa kaynağı olarak bilinen karamuk meyvesi insan sağlığı için önemli bir yere sahiptir. Vücutta antikor üretimi sağlayan karamuk meyvesi grip ve soğuk algınlığına çok iyi geliyor.

Antioksidan özelliği sayesinde vücuttaki iltihapları iyileştirir.

Dengesiz şeker türüne sahip diyabet hastaları doktor kontrolünde tüketebilir.

Bağışıklık güçlendirici özelliğiyle hastalıklara karşı bağışıklık sistemini güçlendirir.

Kalp ve tansiyon hastaları için önerilir.

Cilt problemlerini yatıştırarak önler.

KANSERLİ HÜCRELERLE MÜCADELE EDİYOR

Doğal antikor üretimi sağlayan karamuk meyvesi kanserli hücrelerle mücadele ediyor.

KARAMUK MEYVESİ HANGİ İLDE YETİŞİR?

Doğada kendiliğinden yetişen karamuk meyvesi en fazla Türkiye’nin Sivas ilçesinde yetişiyor.

KARAMUK MEYVESİ NASIL TÜKETİLİR?

Taze tüketilmesi önerilmeyen karamuk meyvesi; marmelat, hoşaf ve bitki çayı olarak tüketilebilir.

KARAMUK MEYVESİ TADI NASIL?

İnsan sağlığı için çok faydalı olan karamuk meyvesi ekşimsi ve mayhoş bir tada sahip.