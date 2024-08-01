Doğal gaza yüzde 38 zam gelmesi sonrası metreküp fiyatı 2024 Ağustos’ta değişti

01 Ağustos 2024 10:01 - Güncelleme : 01 Ağustos 2024 10:01

Boru Hatları İle Petrol Taşıma AŞ (BOTAŞ), internet sitesinde 1 Ağustos itibarıyla mesken ve sanayi abonelerine uygulanacak zamlı tarife tablosu yayınlandı.

DOĞAL GAZA ZAM GELDİ Mİ?

BOTAŞ web sitesinde yayınlanan tabloya göre doğalgaz tüketimine yüzde 38 zam yapıldı.

DOĞAL GAZA NE KADAR ZAM YAPILDI?

Boru Hatları İle Petrol Taşıma AŞ (BOTAŞ), 1 Ağustos itibarıyla doğal gaz toptan satış fiyatına yüzde 38 oranında ve yıllık doğal gaz tüketimi 300 metreküp ve altında olan serbest tüketicilerin elektrik üretimi haricinde kullandıkları doğal gaz satış fiyatına ise yüzde 33.1 oranında zam uygulandığını belirtti.

DOĞAL GAZ METREKÜP FİYATI 2024

2024 Temmuz ayında 1000 metreküp doğal gazın satış fiyatı 4 bin 647 lira iken Ağustos ayı için yapılan zamla satış fiyatının 5 bin 631 bin lira olması bekleniyor.

Elektrik üretiminde kullanılan doğal gazın toptan satışı ile yıllık doğalgaz üretimi 300 metreküp ve üstünde olan serbest tüketicilere doğal gaz satış fiyatına zam uygulanmadı.

DOĞAL GAZ ÜCRETLERİ NE KADAR OLDU?

Sanayi abonelerinin doğal gaz tarifesi;

Kademe 1 için - 1000 metreküp doğal gaza 8 bin 549 lira

Kademe 2 için - 1000 metreküp doğal gaza 11 bin 380 lira

Elektrik üretimi amaçlı kullanılan 1000 metreküp doğal gaza 12 bin lira olarak belirlendi.

KONUT TÜKETİCİLERİNİN DOĞAL GAZ ÜCRETLERİ

Konut tüketicilerinin doğal gaz tarifeleri 1000 metreküp için 5 bin 631 lira oldu.

DOĞAL GAZ ÜCRETİ NE KADAR OLDU?

Doğal gaza yapılan yüzde 38 oranında zamla beraber 1000 metreküp olarak harcanan doğal gaz ücreti 5 bin 631 lira oldu.