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Doğalgaz açma kapama ücreti ne kadar? Doğalgaz hizmet bedellerine zam

Editör: Erdem Avşar / Kaynak: TGRT Haber
06 Ocak 2025 19:23 - Güncelleme : 06 Ocak 2025 19:36
Doğalgaz açma kapama ücreti ne kadar? Doğalgaz hizmet bedellerine zam

Doğal gaz bağlantı ve hizmet ücretlerine ilişkin yeni zam oranları belli oldu. Bununla birlikte, doğalgaz bağlantı bedeli, açma kapama ücretleri de zamlandı.

Doğal gaz​ bağlantı ve hizmet bedellerine yüzde 43,65 ile yüzde 77,96 arasında uygulanan zamlar Resmi Gazete’de yayımlandı.

Yeni zamlarla birlikte en dikkat çeken artış abone bağlantı bedelinde oldu.

Doğalgaz açma kapama ücreti ne kadar? Doğalgaz hizmet bedellerine zam - 1. Resim

DOĞALGAZ BAĞLANTI BEDELİ NE KADAR?

Yüzde 77,96 oranında uygulanan zamla birlikte bağlantı bedeli, 6.154 TL’ye yükseldi.

Öte yandan İlave Abone Bağlantı Bedeli, 5.353 TL, Bağlantı Kontrol ve Onay Bedeli ise 3.471 TL olarak belirlendi.

Doğalgaz açma kapama ücreti ne kadar? Doğalgaz hizmet bedellerine zam - 2. Resim

DOĞALGAZ AÇMA KAPAMA ÜCRETİ NE KADAR?

Yeni zamlarla birlikte değişen diğer fiyatlar şöyle:

Doğalgaz Sayaç Açma/Kapama Bedeli: 157 TL

Ocak Güvence: 181 TL

Şofben Güvence: 362 TL

Kombi Güvence: 3.035 TL

Soba ve Merkezi Sistem Güvence: 2.673 TL

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Kaynak: TGRT Haber
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