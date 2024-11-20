Doğalgaz faturası nasıl düşürülür? Faturayı yarıya düşürecek 6 etkili yöntem

20 Kasım 2024 13:08 - Güncelleme : 20 Kasım 2024 13:11

Havaların soğumasıyla beraber vatandaşlar, doğalgaz faturalarını azaltmak veya yarıya düşürmek için yöntem aramaya başladı. Doğalgaz faturasını düşürmek için ise bazı tasarruf yöntemleri bulunuyor.

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Kış mevsiminin en büyük giderlerinden biri olan doğalgaz​ faturalarını düşürmek için uygulanacak yöntemler araştırılıyor. Doğalgaz faturalarını azaltmada en etkili yöntem ise ev düzenlemesinden geçiyor.

DOĞALGAZ FATURASI NASIL DÜŞÜRÜLÜR?

Doğalgaz faturasını düşürmek için hem kullanım alışkanlıklarını değiştirmek hem de evde enerji tasarrufu​ sağlayan bazı yöntemleri uygulamak etkili oluyor. İşte doğalgaz faturasını azaltmak için yöntemler:

1.Isı Yalıtımı: Çift camlı pencere kullanmak ve dış cephe yalıtımı ısı kaybını önemli ölçüde azaltır.

2.Kombiyi Doğru Ayarlayın: Kombiyi sürekli açıp kapamak yerine düşük sıcaklıkta sürekli çalıştırmak enerji tasarrufu sağlar. Aynı zamanda evde olmadığınız zamanlarda kombi​ sıcaklığını birkaç derece düşürerek faturaları azaltabilirsiniz.

3.Termostatik Vana Kullanımı: Radyatörlere termostatik vana takarak oda sıcaklığını ihtiyaca göre ayarlayın. Oda termostatları kombiyi yalnızca gerektiğinde çalıştırarak enerji tasarrufu sağlar.

4. Radyatörlerin Önünü Kapatmayın: Radyatörlerin veya peteklerin önüne mobilya, perde veya diğer eşyaları kullanmaktan kaçının.

5.Sıcak Su Tasarrufu: Kombiden sağlanan sıcak suyu verimli kullanarak doğalgaz tüketimini azaltabilirsiniz.

6.Düşük Sıcaklıkta Yıkama: Çamaşır ve bulaşık makinelerini düşük sıcaklıkta çalıştırarak doğalgaz faturalarını düşürebilirsiniz.