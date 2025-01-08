Doğalgaza zam geldi mi 2025? Zam oranı vatandaşın gündeminde

08 Ocak 2025 12:22 - Güncelleme : 08 Ocak 2025 12:27

2025 yılına girmemizle beraber zam uygulamaları başladı. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu, 2025 yılında uygulanacak olan zam oranlarını duyurdu. Resmi Gazete'de yer alan yeni tarife vatandaşın gündemine yerleşti.

Doğalgaz açma kapama ücreti ne kadar? Doğalgaz hizmet bedellerine zam

Doğalgaz açma kapama ücreti ne kadar? Doğalgaz hizmet bedellerine zam

Kış aylarına girmemizle beraber artan doğalgaz​ kullanımı sonrası vatandaşın beklediği haber geldi. Resmi Gazete'de Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu​ tarafından bağlantı ve hizmet ücretlerine ilişkin yeni zam​ oranları paylaşıldı.

DOĞALGAZA ZAM GELDİ Mİ 2025?

Resmi Gazete'de yer alan bilgilere göre bağlantı ve hizmet bedellerine %43,65 ile %77,96 aralığında zam uygulandı. Güncellenen fiyatlar şöyle:

Abone Bağlantı Bedeli

6.154 TL (%77,96)

İlave Abone Bağlantı Bedeli

5.353 TL/100m² (%77,95)

Bağlantı Kontrol ve Onay Bedeli

3.471 TL/ilk 100m (%47,07)

DOĞALGAZ GÜVENCE BEDELLERİ NE KADAR OLDU?

Güvence bedellerinde ise güncel fiyat şöyle:

Kombi: 3.035 TL (%45,42)

Soba ve Merkezi Sistem: 2.673 TL (%45,66)

Ocak: 181 TL (%43,65)

Şofben: 362 TL (%43,65)

Sayaç Açma/Kapama Bedeli: 157 TL (%46,72)

Ön Ödemeli Sayaç Değişim Bedeli: 1.630 TL (%47,11

Servis Kutusu Söküm Bedeli: 1.384 TL (%47,07)