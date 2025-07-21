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 | Hüseyin Bahcivan

Doğan Demir kimdir? Gelecek Partisi'nden istifa ettiğini açıkladı

Gelecek Partisi İstanbul Milletvekili Doğan Demir partisinden istifa ettiğini duyurdu. Doğan Demir ile birlikte Gelecek Partisi'nden son 2 günde toplam 3 milletvekili istifa etti. Vatandaşlar tarafından Doğan Demir kimdir, nereli, kaç yaşında sorularının cevabı araştırılmaya başlandı.

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Doğan Demir kimdir? Gelecek Partisi'nden istifa ettiğini açıkladı
KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
21.07.2025
saat ikonu 11:24
|
GÜNCELLEME:
21.07.2025
saat ikonu 11:26

'nde son günlerde peş peşe istifalar yaşanmaya devam ediyor. Gelecek Partisi İstanbul Milletvekilleri Selim Temurci ve İsa Mesih Şahin 20 Temmuz 2025 tarihinde ettiklerini açıklamışlardı. Bugün ise İstanbul Milletvekili Doğan Demir, Gelecek Partisi'nden istifa ettiğini sosyal medya hesabından duyurdu.

İstifa etmesinin ardından vatandaşlar Doğan Demir kimdir, kaç yaşında, nereli gibi soruların cevaplarını araştırmaya başladı.

Doğan Demir kimdir? Gelecek Partisi'nden istifa ettiğini açıkladı

DOĞAN DEMİR KİMDİR?

Doğan Demir, 1973 yılında Muş'un Varto ilçesinde dünyaya geldi. İlk ve orta öğretimini burada tamamladıktan sonra liseyi Adana'da okudu. Anadolu Üniversitesi Yerel Yönetimler Bölümü'nden mezun olan Doğan Demir, üniversitenin ardından Kocaeli'nde ticaret ile uğraştı.

Siyaset kariyerine ise 1992 yılında CHP'de başladı. CHP'nin yeniden kuruluş aşamasında Derince ilçesi kurucu gençlik kolları başkanı olarak görev yaptı. 2003-2009 yılları arasında Derince Belediye Meclis Üyeliği'nde bulundu.

Doğan Demir kimdir? Gelecek Partisi'nden istifa ettiğini açıkladı

12 Aralık 2019 tarihinde ise Gelecek Partisi'nin Kurucular Kurulu'nda yer aldı. Gelecek Partisi'nde genel başkan yardımcısı, yerel yönetimler ve şehircilik başkanı gibi görevlerde bulundu.

2023 genel seçimlerinde ise CHP listesinden 8. sıra milletvekili adayı oldu ve 28. dönem milletvekili seçildi. Milletvekili seçildikten sonra Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcılığı görevini bıraktı.

ETİKETLER
#istifa
#gelecek partisi
#Türkiye Politikası
#Doğan Demir
#2023 Genel Seçimler
#Aktüel
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