Doğan Demir kimdir? Gelecek Partisi'nden istifa ettiğini açıkladı

Gelecek Partisi'nde son günlerde peş peşe istifalar yaşanmaya devam ediyor. Gelecek Partisi İstanbul Milletvekilleri Selim Temurci ve İsa Mesih Şahin 20 Temmuz 2025 tarihinde istifa ettiklerini açıklamışlardı. Bugün ise İstanbul Milletvekili Doğan Demir, Gelecek Partisi'nden istifa ettiğini sosyal medya hesabından duyurdu.

İstifa etmesinin ardından vatandaşlar Doğan Demir kimdir, kaç yaşında, nereli gibi soruların cevaplarını araştırmaya başladı.

DOĞAN DEMİR KİMDİR?

Doğan Demir, 1973 yılında Muş'un Varto ilçesinde dünyaya geldi. İlk ve orta öğretimini burada tamamladıktan sonra liseyi Adana'da okudu. Anadolu Üniversitesi Yerel Yönetimler Bölümü'nden mezun olan Doğan Demir, üniversitenin ardından Kocaeli'nde ticaret ile uğraştı.

Siyaset kariyerine ise 1992 yılında CHP'de başladı. CHP'nin yeniden kuruluş aşamasında Derince ilçesi kurucu gençlik kolları başkanı olarak görev yaptı. 2003-2009 yılları arasında Derince Belediye Meclis Üyeliği'nde bulundu.

12 Aralık 2019 tarihinde ise Gelecek Partisi'nin Kurucular Kurulu'nda yer aldı. Gelecek Partisi'nde genel başkan yardımcısı, yerel yönetimler ve şehircilik başkanı gibi görevlerde bulundu.

2023 genel seçimlerinde ise CHP listesinden 8. sıra milletvekili adayı oldu ve 28. dönem milletvekili seçildi. Milletvekili seçildikten sonra Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcılığı görevini bıraktı.