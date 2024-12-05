Doğu Demirkol kimdir? Doğu dizisinin yeni sezonu geliyor

05 Aralık 2024 22:23 - Güncelleme : 05 Aralık 2024 22:26

Ünlü komedyen Doğu Demirkol’un sevilen dizisi Doğu’nun 3. sezonu için duyuru yayınlandı. Tanıtımın yayınlanmasıyla birlikte Doğu Demirkol’un kariyeri de merak konusu oldu.

Bergen filminin oyuncuları ve konusu merak ediliyor

Bergen filminin oyuncuları ve konusu merak ediliyor

Doğu Demirkol​, BKM Mutfak yapımı "Doğu" dizisinin 3. sezonuyla yeniden izleyiciyle buluşmaya hazırlanıyor.

DOĞU DİZİSİ 3. SEZON NE ZAMAN?

Komedyen​ olma hayaliyle yaşayan Doğu’nun başından geçenlerin anlatıldığı dizi seyirci tarafından ilgiyle karşılandı.

Dizinin 3. sezonunun tanıtımı da geçtiğimiz gün yayınlandı. Dizinin ne zaman yayınlanacağı ise henüz netleşmedi.

DOĞU DEMİRKOL KİMDİR?

Aydın Doğu Demirkol, 6 Eylül 1988'de Ankara'da dünyaya geldi.

Sosyal medya üzerinden paylaştığı videolarıyla tanınmaya başlayan Demirkol, 2012'de "Yetenek Sizsiniz Türkiye" yarışmasına katıldı.

Dikkat çekmesinin ardından İstanbul'da Beşiktaş Kültür Merkezi, DasDas Sahne ve Torium Sahne, Ankara'da ise Yılmaz Güney Sahnesi gibi önemli sahnelerde tek kişilik stand-up gösterileri gerçekleştirdi.

"Ahlat Ağacı", "Ölümlü Dünya" gibi ses getiren çalışmaların ardından kendi dizisi “Doğu” üzerinde çalışmaya başladı.