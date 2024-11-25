Doğu Ekspresi'nin ilk seferleri ne zaman? Biletler 5 bin 250 liradan satışa çıktı
Turistik Doğu Ekspresi ile seyahat etmek isteyen vatandaşlar sefer tarihlerini araştırıyor. İlk seferini aralık ayında gerçekleştirecek Turistik Doğu Ekspresi’nin biletleri satışa çıktığı andan itibaren tükendi.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Turistik Doğu Ekspresi'nin 2024-2025 kış sezonu seferlerinin 2 Mart 2025 tarihine kadar devam edeceğini duyurmuştu.
TURİSTİK DOĞU EKSPRESİ’NİN İLK SEFERİ NE ZAMAN?
Turistik Doğu Ekspresi’nin 2024-2025 kış sezonu seferleri 23 Aralık’ta başlıyor. İlk seferine Ankara’dan başlayacak olan Turistik Doğu Ekspresi’nin son durağı Kars olacak.
TURİSTİK DOĞU EKSPRESİ BİLETLERİ NE KADAR?
Turistik Doğu Ekspresi bilet fiyatları kişi başı 5 bin 250 TL olarak belirlendi. Seferler 23 Aralık 2024-2 Mart 2025 tarihleri arasında düzenlenecek.
TURİSTİK DOĞU EKSPRESİ KAÇ SEFER YAPACAK?
Turistik Doğu Ekspresi’ne gösterilen yoğun talep nedeniyle Erzurum-Kars arasında Bölgesel Turistik Ekspres Trenler de sefere konulacak. 18 Ocak - 23 Şubat 2025 tarihleri arasında 24 sefer yapacak.
TURİSTİK DOĞU EKSPRESİ SEFERLERİ NE ZAMAN?
Seferler Ankara'dan pazartesi, çarşamba ve cuma günleri; Kars’tan ise çarşamba, cuma ve pazar günleri yapılacak.