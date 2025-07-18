Doğum izni 1 yıl olacak mı? Cumhurbaşkanı Erdoğan memurlara doğum izni düzenlemesini duyurdu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, 17 Temmuz 2025 Perşembe günü Beştepe'de toplandı. Toplantının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan memurlara yapılacak olan yeni düzenlemeyle ilgili açıklamalarda bulundu. Yapılan açıklamanın ardından doğum izni 1 yıl olacak mı sorusu gündeme geldi.

DOĞUM İZNİ 1 YIL OLACAK MI?

Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklanan yeni düzenlemeyle birlikte artık memurlar doğumdan ilköğretim çağına kadar yarı zamanlı olarak çalışabilecekler. "Aile Yılı" kapsamında yapılan yeni düzenlemeyle ilgili Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yaptığı açıklama ise şöyle:

"Kadın ve erkek memurlara tanınan doğum veya evlat edinme sonrası yarım zamanlı çalışma hakkını hayata geçiriyoruz. Bu akşam yayımlanacak yönetmelikle memurlar, doğumdan itibaren ilköğretim çağına başlayana kadar yarım zamanlı çalışabilecek. Haftalık 20 saatlik çalışma esasına dayalı bu düzenleme ebeveynlerin çocuklarının gelişimine daha fazla zaman ayırmalarına ve aile içi bağlarının güçlendirilmesine doğrudan katkı sağlayacak."

MEMURLARA YARI ZAMANLI ÇALIŞMA ŞARTLARI NELER?

Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren yeni düzenlemeden hem kadın hem de erkekler faydalanabilecek. Eşlerin her ikisinin memur olması durumunda ikisi de yarı zamanlı çalışma hakkını talep edebilecek.

Yarı zamanlı çalışma kapsamında memurların çalışma en az haftada 3 gün ve günde 3 saat olacak şekilde planlanacak. Çocuğun ilkokula başlamasının ardından ise yarı zamanlı çalışma hakkı sona erecek.