Avatar
Editor
 Hüseyin Bahcivan

Doğum izni düzenlemesi son gelişmeler 2026! Doğum izni 24 hafta oldu mu, Resmi Gazete'de yayımlandı mı?

Doğum izni 24 haftaya çıkarıldı mı, ne zaman olacak soruları çalışan annelerin gündeminde yer alıyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş tarafından açıklanan bilgilere göre doğum izni düzenlemesinde çalışmalar son aşamaya gelindi. Düzenleme kapsamında memur, işçi, askeri personel, hakim-savcı, kamu iktisadi teşebbüsleri (KİT) personeli ve akademisyenler dahil çalışma hayatında olan bütün kadınların doğum izinlerinin 16 haftadan 24 haftaya çıkarılması bekleniyor. Konuyla ilgili geçtiğimiz aylarda açıklama yapan Bakan Mahinur Özdemir Göktaş, doğum izninin Meclis gündemine taşınacağı tarih ile ilgili bilgiler verdi. Vatandaşlar tarafından doğum izni 24 hafta oldu mu, ne zaman olacak, Resmi Gazete'de yayımlandı mı sorularının cevapları merak edilmeye başlandı.

KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
02.03.2026
saat ikonu 16:05
|
GÜNCELLEME:
02.03.2026
saat ikonu 16:05

Aile ve Sosyal Hizmetler bakanlığı tarafından yürütülen düzenleme kapsamında doğum izninin 16 haftadan 24 haftaya çıkarılması planlanıyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş geçtiğimiz aylarda doğum izni düzenlemesiyle ilgili yaptığı açıklamada "İnşallah en yakın zamanda önümüzdeki haftalarda önce tabi Komisyona akabinde de Genel Kurula gelmesini öngörüyoruz." ifadelerini kullandı. Bakan Mahinur Özdemir Göktaş'ın açıklamalarının ardından vatandaşlar doğum izni 24 haftaya çıkarıldı mı, ne zaman olacak sorularının cevapları araştırılıyor.

DOĞUM İZNİ 24 HAFTAYA ÇIKARILDI MI, NE ZAMAN OLACAK?

Doğum izninin 24 haftaya çıkarılmasını içeren düzenleme henüz 'e gelmedi. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yürütülen çalışmaların tamamlanmasının ardından düzenlemenin ilk olarak Komisyona gelmesi bekleniyor. Komisyondan geçmesinin ardından ise düzenleme TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilmesinin ardından Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girecek. Düzenlemenin yürürlüğe girmesiyle birlikte doğum izinleri 16 haftadan 24 haftaya çıkarılacak.

DOĞUM İZNİ DÜZENLEMESİ HANGİ MESLEKLERİ KAPSAYACAK?

Doğum izninin 16 haftadan 24 haftaya çıkarılmasına ilişkin düzenlemeden memur, işçi, askeri personel, hakim-savcı, kamu iktisadi teşebbüsleri (KİT) personeli ve akademisyenler dahil olmak üzere çalışma hayatında olan bütün kadınların yararlanması bekleniyor. Düzenlemenin detaylarıyla ilgili de henüz açıklama yapılmadı. Düzenlemenin detaylarının Meclis'e sunulmasının ardından netlik kazanması bekleniyor. Bakan Mahinur Özdemir Göktaş tarafından açıklanan bilgilere göre söz konusu düzenlemeden mevcutta izinde olan anneler de yararlanabilecek.

