Doğum yardımı ödemeleri hesaplara yattı mı? Bakan Göktaş açıkladı

Doğum yardımı ödemeleri ile ilgili gelişmeler yakından takip ediliyor. Aile Yılı kapsamında hayata geçirilen proje kapsamında 1 Ocak 2025 tarihinden itibaren doğan tüm çocuklar için Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı düzenli ödeme yapıyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, ocak ayı doğum yardımı ödemelerine ilişkin bilgilendirme yaptı.

Doğum yardımı ödemeleri hesaplara yattı mı? Bakan Göktaş açıkladı
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından tüm ebeveynlere şartsız verilen maddi destek kapsamında; birinci çocuk için tek sefere mahsus 5 bin TL, ikinci çocuk için her ay bin 500 TL ve üçüncü ya da sonraki her çocuk için ise aylık 5 bin TL destek sağlanıyor.

Doğum yardımı ödemeleri hesaplara yattı mı? Bakan Göktaş açıkladı

OĞUM YARDIMI ÖDEMELERİ HESAPLARA YATIRILDI MI?

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, ocak ayı doğum yardımı ödemelerinin bugün itibarıyla annelerin hesaplarına aktarıldığını bildirdi.

Göktaş, yaptığı yazılı açıklamada, geçtiğimiz yıl Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın tensipleriyle ilan edilen 2025 Aile Yılı kapsamında doğum yardımı miktarının yenilendiğini, bu kapsamda 1 Ocak 2025 itibarıyla doğan ilk çocuğa 5 bin lira tutarında tek seferlik, ikinci çocuğa aylık 1500 lira, üç ve sonraki çocuklar için aylık 5 bin lira katkı verildiğini anımsattı.

Doğum yardımı ödemeleri hesaplara yattı mı? Bakan Göktaş açıkladı

Doğum yardımına başvuruların, e-Devlet ve "İlk Öğretmenim Ailem" mobil uygulaması üzerinden alındığını belirten Bakan Göktaş, başvurusu onaylanan ailelerin doğum yardımlarının yatırıldığı bilgisine "İlk Öğretmenim Ailem" mobil uygulaması aracılığıyla da erişilebileceğini bildirdi.

Göktaş, doğum yardımı ödemelerinin Halkbank aracılığıyla hesaplara yatırıldığını ve ödemelerin çocuklar 5 yaşını tamamlayana kadar aralıksız olarak devam edeceğini hatırlattı.

#Aktüel
