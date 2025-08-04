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 | Sumru Tarhan

Donanma Komutanı Oramiral Kadir Yıldız kimdir, kaç yaşında?

1963 tarihinde doğan Kadir Yıldız, mevcut Donanma Komutanıdır. 2004 senesinde deniz kurmay albay rütbesine atanan Yıldız, 2016-2017 arası Akdeniz Bölge Komutanlığı yaptı. Oramiral Donanma Komutanı olan Kadir Yıldız kimdir vatandaşın gündeminde.

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Donanma Komutanı Oramiral Kadir Yıldız kimdir, kaç yaşında?
KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
04.08.2025
saat ikonu 16:59
|
GÜNCELLEME:
04.08.2025
saat ikonu 16:59

TCG Ege Komutanlığı, II. Daire Başkanlığı Üyeliği, Güney Deniz Saha Komutanlığı Kurmay Başkanlığı görevlerinde bulunan Donanma Komutanı Kadir Yıldız, 1984 yılında Deniz Harp Okulundan mezun oldu.

DONANMA KOMUTANI ORAMİRAL KADİR YILDIZ KİMDİR?

28 Şubat 1963 tarihinde doğan Türk asker, mevcut Donanma Komutanıdır. Kırklareli'nde dünyaya gelen isim 1984 yılında Deniz Harp Okulundan mezun oldu. Deniz Harp Akademisinde kurmay subaylık eğitimi alan Yıldız, 2004'te deniz kurmay albay rütbesine terfi etti.

Donanma Komutanı Oramiral Kadir Yıldız kimdir, kaç yaşında?

Bu rütbede TCG Ege Komutanlığı, Askerî Yüksek İdare Mahkemesi II. Daire Başkanlığı Üyeliği, Güney Deniz Saha Komutanlığı Kurmay Başkanlığı görevlerinde bulundu. 2014'te tuğamiral rütbesine terfi etmesinin yanında 2014-2016 arası İskenderun Deniz Üssü Komutanlığı, 2016-2017 arası Akdeniz Bölge Komutanlığı yaptı.

Donanma Komutanı Oramiral Kadir Yıldız kimdir, kaç yaşında?

2017 yılında tümamiral rütbesine terfi etti. 2017-2019 arası Deniz Eğitim ve Öğretim Komutanlığı, 2019-2020 arası Genelkurmay Lojistik Başkanlığı yapan Kadir Yıldız, 2020 senesinde Güney Deniz Saha Komutanlığına atandı. 2021'de koramiral rütbesine terfi etti. 18 Ağustos 2022'de Donanma Komutanı olarak atanan Yıldız, 2024 senesinde oramiral rütbesine terfi etti.

Donanma Komutanı Oramiral Kadir Yıldız kimdir, kaç yaşında?

DONANMA KOMUTANI KADİR YILDIZ NERELİDİR, KAÇ YAŞINDA?

Mevcut Donanma Komutanı olan Kadir Yıldız, 18 Ağustos 2022 tarihinde Donanma Komutanı olarak atandı. 2024'te oramiral rütbesine terfi etti. Oramiral Donanma Komutanı Kadir Yıldız, 28 Şubat 1963 tarihinde Kırklareli'nde dünyaya geldi.

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ETİKETLER
#türk deniz kuvvetleri
#Askerî Yüksek İdare Mahkemesi
#Tcg Ege Komutanlığı
#Güney Deniz Saha Komutanlığı
#Donanma Komutanı
#Orgeneral
#Oramiral
#Aktüel
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